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Человек погибает после столкновения с укусом летучей мыши.

 and  Ksenia Johnson
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Человек погибает после столкновения с укусом летучей мыши.

В мире ежегодно от бешенства умирают множество людей. Тем не менее, в Соединенных Штатах смертельные случаи от этого заболевания крайне редки. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) недавно установили связь между смертью мужчины и укусом летучей мыши.

В июле в Миннесоте скончался пожилой мужчина старше 65 лет от бешенства после укуса летучей мыши, как сообщило управление здравоохранения штата. Диагноз был подтвержден через неделю, и сейчас ведется расследование, были ли другие люди подвержены риску заражения вирусом. Однако общественность не подвергается риску. Смертельные случаи от бешенства в США крайне редки, с менее чем десятью случаями в год. Примерно 70% этих случаев связаны с контактами с летучими мышами.

Бешенство - это вирус, поражающий как животных, так и людей, поражающий центральную нервную систему. Если его не лечить, заболевание почти всегда смертельно. Согласно Департаменту здравоохранения Миннесоты, бешенство можно эффективно лечить, если лечение начинается до появления симптомов.

Рекомендации по вакцинации для определенных регионов

Этот недавний случай подчеркивает важность избегания контакта с летучими мышами. Из-за их маленьких зубов человек может даже не почувствовать укус, и следов укуса может не быть.

В июле власти Кейптауна, ЮАР, сообщили, что восемь человек были укушены бешеными тюленями. Это был первый идентифицированный случай вспышки бешенства, затрагивающий нескольких морских млекопитающих во всем мире.

В настоящее время Standing Committee on Vaccination (STIKO) в Германии рекомендует профилактическую вакцинацию против бешенства для поездок в регионы, где распространено это заболевание, такое как Африка. Согласно Институту Роберта Коха, несколько млекопитающих могут передавать вирусы бешенства, в том числе собаки, лисы и летучие мыши. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от бешенства умирает около 59 000 человек, а реальное число, скорее всего, значительно выше в Африке и Азии.

Несмотря на редкие случаи бешенства в США, важно, чтобы люди, путешествующие в районы, где это заболевание распространено, вакцинировались, как рекомендует Standing Committee on Vaccination в Германии. Вакцинация защищает от потенциально смертельного вируса, который может передаваться различными млекопитающими, в том числе собаками, лисами и летучими мышами.

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