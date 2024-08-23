- Человек погиб в результате пожара в жилом доме в Гиссена

В результате пожара в жилом доме в Гиссене скончался 23-летний мужчина. Он скончался в больнице в ночь на четверг, как сообщили полицейские. Трагический инцидент произошел днем ранее, когда загорелась квартира в многоквартирном доме. Молодого человека доставили в специализированную клинику вертолетом. Женщина получила легкие ранения, но, к счастью, другие жильцы остались невредимы.

Пожарные боролись с огнем, чтобы предотвратить распространение пожара на другие квартиры. К сожалению, здание сейчас непригодно для проживания, и причина пожара остается неизвестной. Полиция оценила ущерб примерно в 200 000 евро.

Город, где произошло трагическое событие, — Гессен, более конкретно — Гиссен. Пострадавшее здание является частью многоквартирного дома в Гессене.

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