- Человек нанес травмы четырем другим после обвинения в нарушении правил дорожного движения.

Нежданная Встреча, Сшедшая Стороной В ходе проверки билетов в Куппенхайме (район Раштатта) произошел инцидент, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе с серьезными травмами. Неизвестный правонарушитель нанес несколько сильных ударов в лицо 49-летнему инспектору, что потребовало госпитализации, как сообщил представитель полиции.

Кроме того, злоумышленник укусил 57-летнего водителя автобуса и 20-летнего пассажира. Затем он попытался ударить ногой другого пассажира, 46-летнего. Кроме серьезно пострадавшей женщины, все другие жертвы смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью. Второй инспектор по билетам остался невредимым.

После инцидента в среду подозреваемый, по-видимому, причинил ущерб транспортному средству при бегстве с места происшествия. Полиция также рассматривает записи с камер видеонаблюдения в рамках расследования.

После хаотичного инцидента подозреваемый смог сбежать на автобусе, покинув район. Позже поврежденный автобус пришлось эвакуировать, что привело к нарушениям в системе общественного транспорта.

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