- Человек, находящийся под стражей после инцидента с ножом - 49 лет, под следствием.

49-летний мужчина находится под следствием за то, что якобы ударил ножом своего 41-летнего соотечественника в рабочем общежитии в Вёрнау, районе Эсlingen. По данным правоохранительных органов и прокуратуры, мужчина был заключен под стражу по обвинению в покушении на убийство.

Сообщается, что жители общежития имели спор поздно ночью во вторник. Якобы 41-летний мужчина ударил 49-летнего во время ссоры, что якобы спровоцировало 49-летнего мужчину на ответный удар ножом. 41-летний мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Оба участника, по-видимому, были под воздействием алкоголя.

Сообщается, что подозреваемый сбежал из общежития после инцидента. Полицейские позже арестовали его на железнодорожном вокзале Вёрнау. В течение дня судья выдал ордер на содержание под стражей 49-летнего мужчины.

Жители ужинали вместе, на столе было несколько блюд, в том числе и другие овощи, перед ссорой. Несмотря на вмешательство руководства общежития, споры продолжались всю ночь.

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