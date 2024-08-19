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Федеральные земли ГерманииНовостиЛюбопытно

Человек начинает оскорблять и обливает прохожих алкоголем, особенно пивом.

Индивидуум выстрелил пивом из водного пистолета в нескольких людей и оскорбил их. Подробности инцидента неизвестны. Полиция просит свидетелей обратиться.

 and  Melissa Williams
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Неопознанное лицо распыляет пиво на прохожих в Бамберге, что приводит к розыскным действиям...
Неопознанное лицо распыляет пиво на прохожих в Бамберге, что приводит к розыскным действиям властей.

- Человек начинает оскорблять и обливает прохожих алкоголем, особенно пивом.

Используя пистолет с пивом, неизвестный правонарушитель облил двух прохожих в пешеходной зоне в Байрейте. Как заявила представительница полиции, подозреваемый сначала приказал 27-летнему и 29-летнему поднять руки, но они не подчинились, в результате чего он облил их.

По словам очевидцев, при встрече с подозреваемым двое были подвергнуты оскорблениям. Полиция просит свидетелей этого странного инцидента, произошедшего в субботу, связаться с ними.

Двое прохожих, оказавшись в необычной ситуации, испытали смесь страха и замешательства. Несмотря на призыв полиции предоставить информацию, не многие были готовы поделиться своими воспоминаниями о странном инциденте в субботу.

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