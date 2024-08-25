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СпортНовостиОлимпийские игры

Человек, который в настоящее время держит рекорд в области сложных резьбы с двумя звездами и двумя звездами.

Рекорд на дистанции 3000 метров в помещении, который в течение 28 лет принадлежал Даниилу Комену, был побит норвежским атлетом Якобом Ингебригтсеном. sécheresseie после этого жители полевого барьера Арманд Дюплантис еще больше ускорились.

 and  Yaroslav Smith
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Якоб Ингебригтсен существенно превзошел предыдущий мировой рекорд на 3000 метров более чем на три...
Якоб Ингебригтсен существенно превзошел предыдущий мировой рекорд на 3000 метров более чем на три секунды

- Человек, который в настоящее время держит рекорд в области сложных резьбы с двумя звездами и двумя звездами.

Всего через 20 дней после завоевания олимпийского золота и побития мирового рекорда, полевой чемпион Armand Duplantis вновь поднял планку. 24-летний швед преодолел высоту 6,26 метров в Ченстохове, побив свой предыдущий рекорд на 1 см, установленный на стадионе в Париже 5 августа.

После удачного прыжка во второй попытке, Дуплантис, прозванный "Мондо", вызвал восторг на стадионе во время матча Диамантной лиги в Польше, объединившись с товарищами по команде и болельщиками. Это потрясающее достижение стало его десятым мировым рекордом и третьим в этом сезоне.

Американский полевой чемпион Сэм Кендрикс, завоевавший олимпийское серебро, преодолел высоту 6,06 метров, а греческий спортсмен Эммануил Каралис - 6,00 метров в захватывающем соревновании, оба преодолев знаковую отметку в 6 метров.

Перед последним рекордным выступлением Дуплантиса, норвежский бегун Якоб Ингебригтсен существенно улучшил мировой рекорд в легкой атлетике. Олимпийский чемпион на дистанции 5000 метров показал время 7:17,55 минут в неолимпийском забеге на 3000 метров, побив рекорд Дэниела Комена 7:20,67, установленный 1 сентября 1996 года в Риети.

Великолепное выступление Дуплантиса в Ченстохове вновь поставило его в центр внимания Олимпийских игр, стремясь защитить свой титул в Париже 2024 года. Кендрикс и Каралис, также впечатлившие в соревновании, безусловно, добавят больше напряжения в полевой вид спорта на будущих Олимпийских играх.

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