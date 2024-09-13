Человек из Германии признан виновным в убийстве своего ребенка-инвалида

Швейцарский суд приговорил немецкую пару к восьми годам тюрьмы за умышленное причинение смерти своей трехлетней дочери. Несмотря на требование прокуратуры признать виновными в убийстве и приговорить к 18 годам лишения свободы, суд признал родителей виновными в причинении смертельных травм.

Родители признались, что давали своей дочери, страдающей от умственной отсталости, наркотики и душили ее, чтобы "освободить" ее. Адвокат пары заявил, что родители находились под сильным эмоциональным давлением. У них есть право на апелляцию.

Девочка родилась с мозговой патологией и нуждалась в постоянном медицинском уходе. Во время суда родители утверждали, что их дочь страдала непрерывными мучениями. Мозговые патологии затрагивают кору головного мозга. Семья жила в Хӓгглингене, примерно в 25 километрах к югу от Вальдшут-Тингена в районе Вальдшут, Германия.

Каша с наркотиками

Родители смешали экстази в кашу своей дочери. Когда она перестала реагировать на стимулы, отец задушил ребенка тканью. На следующий день семья вызвала скорую помощь, заявив, что девочка лежит без движения в постели.

Помимо обвинения в умышленном убийстве, родители были признаны виновными в покушении на убийство, совершенном годом ранее, когда они давали дочери снотворное в каше. Каждому родителю запрещено въезжать в страну в течение 10 лет. Бабушка ребенка, обвиняемая в пособничестве, была оправдана.

Швейцарские власти были вовлечены в это дело, поскольку семья жила в Хӓгглингене, городе в районе Вальдшут. Из-за тяжести преступлений, в том числе умышленного убийства и наркотических преступлений, швейцарские власти могут рассмотреть вопрос о депортации родителей после отбывания ими тюремного срока.

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