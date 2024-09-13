Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиШвейцарцы

Человек из Германии признан виновным в убийстве своего ребенка-инвалида

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Эти люди включили Экстази в ежедневное питание своей дочери.
Эти люди включили Экстази в ежедневное питание своей дочери.

Человек из Германии признан виновным в убийстве своего ребенка-инвалида

Швейцарский суд приговорил немецкую пару к восьми годам тюрьмы за умышленное причинение смерти своей трехлетней дочери. Несмотря на требование прокуратуры признать виновными в убийстве и приговорить к 18 годам лишения свободы, суд признал родителей виновными в причинении смертельных травм.

Родители признались, что давали своей дочери, страдающей от умственной отсталости, наркотики и душили ее, чтобы "освободить" ее. Адвокат пары заявил, что родители находились под сильным эмоциональным давлением. У них есть право на апелляцию.

Девочка родилась с мозговой патологией и нуждалась в постоянном медицинском уходе. Во время суда родители утверждали, что их дочь страдала непрерывными мучениями. Мозговые патологии затрагивают кору головного мозга. Семья жила в Хӓгглингене, примерно в 25 километрах к югу от Вальдшут-Тингена в районе Вальдшут, Германия.

Каша с наркотиками

Родители смешали экстази в кашу своей дочери. Когда она перестала реагировать на стимулы, отец задушил ребенка тканью. На следующий день семья вызвала скорую помощь, заявив, что девочка лежит без движения в постели.

Помимо обвинения в умышленном убийстве, родители были признаны виновными в покушении на убийство, совершенном годом ранее, когда они давали дочери снотворное в каше. Каждому родителю запрещено въезжать в страну в течение 10 лет. Бабушка ребенка, обвиняемая в пособничестве, была оправдана.

Швейцарские власти были вовлечены в это дело, поскольку семья жила в Хӓгглингене, городе в районе Вальдшут. Из-за тяжести преступлений, в том числе умышленного убийства и наркотических преступлений, швейцарские власти могут рассмотреть вопрос о депортации родителей после отбывания ими тюремного срока.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Поиск доступной квартиры в Дублине стал проблемой уже давно
Панорама

В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине.

В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине. В Дублине средняя арендная плата за квадратный метр сейчас составляет около 32,80 евро, делая его одним из самых дорогих городов Европы для жилья. Это привело к кризису жилья, в результате которого многие жители были вынуждены покинуть город

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
По словам полиции, первоначальные сомнения сохраняются
Панорама

Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения

Предполагаемый преступник освобожден после обрезания половых органов; жертва получила тяжкие повреждения Разоблачена жестокая драка: Таинственное дело о пропавших гениталиях В конце февраля в городе на территории Рура правоохранители обнаружили сильно избитого 66-летнего мужчину, который, как оказалось, лишился своих гениталий. Казалось, что дело уже раскрыто после того, как был установлен предполагаемый

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Интенсивные efforts по тушению пожара в Брно, Чешская Республика – ожидаются сильные дожди в...
Панорама

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков.

Центральная Европа столкнулась с угрозой значительных осадков. На предстоящие выходные власти Австрии и Чехии выражают серьезную обеспокоенность из-за ожидаемых проливных дождей. Австрия уже объявила предупреждение о путешествиях, в то время как чешским жителям рекомендуется готовиться к возможным эвакуациям. Впереди предстоит неделя с интенсивными дождями, главным образом в юго-восточной части Германии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно