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ПолитикаНовости

Человек из Аляски обвинен в многочисленных ясных и агрессивных угрозах уважаемым судьям Верховного суда.

Житель Аляски был арестован и обвинён в среду, как говорится в судебных записях и заявлении Министерства юстиции, за передачу множества тревожных и агрессивных сообщений, содержащих угрозы причинить телесные повреждения и убийства шестерым судьям Верховного суда с помощью общедоступной...

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Высший суд Соединенных Штатов, расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, принял решение 30 июля...
Высший суд Соединенных Штатов, расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, принял решение 30 июля 2024 года

Человек из Аляски обвинен в многочисленных ясных и агрессивных угрозах уважаемым судьям Верховного суда.

Некоторые из коммуникаций, согласно судебным записям, содержали расистское оскорбление "Н-словом" в угрозах повесить судью, идентифицированного в документах как "Верховный судья 1". Супруга этого судьи, названная в угрозах "заговорщицей", также была целью. Другие коммуникации обсуждали стрельбу в другого судьи, идентифицированного как "Верховный судья 2", и убийство его жены. Кроме того, одно из сообщений угрожало шестерым судьям в целом, предлагая им жить в страхе за свои жизни каждый день и избегать выхода из дома.

Мужчине по имени Панос Анастасиу, 76 лет, было предъявлено 22 обвинения во вторник, в том числе угрозы в адрес федерального судьи и передача угроз через государственные границы.

"НУЖНЫ МАССОВЫЕ УБИЙСТВА. Если ты коррумпирован, то ты коррумпирован", - говорилось в одном из сообщений, которое было частью более 465 сообщений, якобы отправленных Анастасиу в Верховный суд.

Анастасиу признал свою невиновность на слушании в федеральном суде Аляски в среду. Его адвокат, назначенный общественным защитником, отказался комментировать CNN.

Угрожающие сообщения начались в марте 2023 года и продолжались до середины июля, согласно судебным документам. Упоминания жены судьи 1 и расистские оскорбления в этих сообщениях, похоже, подразумевают судью Клэрensa Томаса. Сообщения, направленные на судью, идентифицированного как "Судья 2", были отправлены вскоре после статьи в New York Times о перевернутом американском флаге, висящем возле дома судьи Сэмуэля Алито в начале января 2021 года, с ссылками на жену этого судьи.

"Я бы не колебался подойти к [Верховному судье 2] и не просить его снять это, а всадить пулю в голову этому ублюдку", - говорилось в одном из якобы отправленных сообщений, датированном 16 мая.

Представитель Верховного суда не сразу ответил на запрос комментария.

"Мы обвиняем подозреваемого в том, что он продолжал посылать отвратительные угрозы убить и изувечить судей Верховного суда и членов их семей из мести за решения, с которыми он не согласен", - сказал генеральный прокурор Меррик Гарланд в заявлении. "Наша правовая система основана на том, что судьи принимают решения на основе закона, а не страха. Наша демократия основана на том, что государственные служащие могут выполнять свои обязанности без страха за свою жизнь или безопасность своих семей".

Магистратский судья Кайл Риardon приказал содержать Анастасиу под стражей до слушания по вопросу об освобождении под залог, назначенного на четверг afternoon.

В рамках федерального расследования угроз ФБР связалось с Анастасиу по поводу коммуникаций, согласно судебным записям.

"После этого контакта подозреваемый отправил сообщение в Верховный суд, ссылаясь на интервью ФБР и "вызывая" судей лично посетить его дом", - говорилось в судебном документе, требующем слушания по вопросу об освобождении под залог Анастасиу.

"Угрозы подозреваемого интенсивны и повторяются", - продолжил документ. "Его ненавистническая, расистская, отвратительная речь предназначена для запугивания высокопоставленных государственных чиновников, чтобы они не выполняли свои обязанности. Он также угрожает членам их семей и продолжает и эскалирует свое поведение даже после посещения ФБР".

В отчете также участвовал Джон Фриц из CNN.

Угрожающие сообщения в адрес Верховного суда судьи 1 и его жены, как видно из коммуникаций, свидетельствуют о тревожной политизированной атмосфере, наполненной ненавистнической речью и расистскими оскорблениями. Федеральное расследование угроз показало, что Анастасиу продолжал отправлять интенсивные и повторяющиеся угрозы даже после контакта с ФБР.

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