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Человек бросает расистские оскорбления и нападает на государственные органы

Посетители фестиваля в Оберкирхе, район Ортенау, довольны. Как сообщает полиция, один мужчина начинает расистскиеフ stedtГ е shuffle. Несмотря на попытки правоохранительных органов вмешаться, человек продолжает и становится все более конфронтационным.

 and  Carmen Simpson
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Несмотря на demanda полиции, подозреваемый продолжал издавать расистские крики.
Несмотря на demanda полиции, подозреваемый продолжал издавать расистские крики.

- Человек бросает расистские оскорбления и нападает на государственные органы

В Оберкирхе, районе Ортенау, на местном винном празднике человека обвиняют в крике оскорбительных расистских комментариев. Мероприятие прошло без жертв, как подтвердил представитель полиции. Когда 39-летний мужчина начал кричать оскорбительные слова, полицейские якобы вмешались и попросили его прекратить. Он затем переместился к другому столу и продолжил кричать. Полицейские пытались задержать его, но он якобы агрессивно отреагировал и двинулся на них, размахивая рукой. После ареста его обвинили в оскорблении и угрозе в адрес полицейских во время транспортировки в полицейский участок.

Возможные обвинения, которые может предъявить этому человеку, включают нападение на офицера и разжигание ненависти. Важно отметить, что такие категории товаров могут быть проданы на таких мероприятиях: вино, еда, сувениры и мерч мероприятия.

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