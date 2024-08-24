- Человек 41 года умер во время выступления Boheme-Unkelz в Берлине.

На концерте Böhse Onkelz в берлинской Waldbühne один из зрителей скончался в результате внезапного ухудшения здоровья. Попытки реанимировать 41-летнюю поклонницу не увенчались успехом, как сообщили власти. Женщина, как сообщается, пережила серьезный медицинский инцидент и упала около 10:00 вечера в среду. По словам правоохранительных органов, не было никаких признаков неправомерных действий. Тело женщины было передано в морг для вскрытия. Точная причина смерти оставалась неясной до пятницы, согласно сообщениям «Bild» и «B.Z.»

Группа отреагировала на трагический инцидент на своем сайте в четверг: «Мы были шокированы, узнав о медицинском происшествии, которое произошло в нашей аудитории во время нашего концерта в берлинской Waldbühне прошлой ночью. К сожалению, попытки медицинских служб оказать помощь оказались безрезультатными для несчастного человека.»

Во время расследования смерти женщины медицинский эксперт сосредоточился на сценической зоне в берлинской Waldbühne, так как именно там произошел инцидент. После вскрытия медицинский отчет пролил свет на серьезность состояния пациента во время инцидента на сцене.

Читайте также: