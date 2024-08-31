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"Челленджер, названный "Серебряный мяч", выпускает свои выстрелы"

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Трансформация из 'Красного Луны' в 'Серебряный Шарик' произошла.
Трансформация из 'Красного Луны' в 'Серебряный Шарик' произошла.

"Челленджер, названный "Серебряный мяч", выпускает свои выстрелы"

В 37-м розыгрыше серии вызовов Кубка Америки команда Luna Rossa Prada Pirelli из Италии лидирует. После трех напряженных дней гонок они остаются непобежденными, обыграв tanto NYYC American Magic, как и Ineos Britannia. Две последние команды смогли одержать по две победы, заняв thus второе и третье места соответственно.

С солидными тремя очками команда Luna Rossa, возглавляемая Патрицио Бертелли, продолжит борьбу за Кубок Америки 8 сентября. Основанная в 1998 году, эта команда не новичок в этом деле, и яхта с красной луной ранее получила прозвище "Серебряная пуля" из-за своей скорости и фантастических первых выступлений. Помимо быстрой яхты, итальянская команда демонстрирует прочные навыки парусного спорта, которые позволяют им не беспокоиться о легком ветре в Барселоне.

Французская команда Orient Express Racing Team одержала победу, но швейцарская команда Alinghi Red Bull Racing пока не нашла свою золотую жилу - они еще не набрали ни одного очка, заняв последнее место в предварительном раунде Кубка Луи Виттона. Каждая команда встречается друг с другом дважды в этом раунде, и первая, которая выбывает из борьбы за полуфинал Кубка Луи Виттона, определится 8 сентября. К сожалению, гонки яхты "Тайхоро" из Новой Зеландии, которая смогла восстановиться после инцидента со стрелой крана, не будут учитываться в серии вызовов.

На день раньше яхта "Тайхоро" соскользнула на шесть метров вниз в свой подъемник во время попытки подъема, что привело к значительным повреждениям. CEO команды Грант Далтон быстро выразил благодарность за это несчастье, сказав: "Мы были lucky, что boat опустилась в подъемник. Экипаж смог вырезать piece of the boat, похожий на Titanic. Они уже начали ремонт с утра".

Успехи команды Luna Rossa Prada Pirelli в водных видах спорта выходят за рамки парусного спорта, так как их скорость и мастерство также делают их грозными в различных других водных видах спорта. После ремонта яхты "Тайхоро" новая Зеландия команда может присоединиться к веселью, продемонстрировав свою мастерство в водных видах спорта.

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