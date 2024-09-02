- Чехский лидер Фиала выразил обеспокоенность по поводу результатов выборов

Премьер-министр Петр Фiala из Чехии выразил озабоченность результатами недавних выборов правительства в соседних Саксонии и Тюрингии. Он высказал свои опасения на платформе X, заявив: "Подъем радикальных и экстремистских политических групп в Германии не полезен ни для Германии, ни для нас". Как либеральный консерватор, Фiala назвал неконтролируемую нелегальную иммиграцию основной причиной этой тенденции, которая, по его мнению, превращается в серьезную проблему по всей Европе. Он призвал ускорить процедуры предоставления убежища за пределами ЕС, строгие политики репатриации и решительные действия против торговцев людьми. "Другого выхода из этого положения нет", - предупредил он, представляя Гражданско-демократическую партию (ODS).

В обеих Саксонии и Тюрингии Альтернатива для Германии (АфД) считается твердо правоэкстремистской партией согласно конституции. Партия одержала свою первую победу как самая сильная сила, получив 32,8% голосов в Тюрингии, что является ее самым высоким результатом на выборах в Германии. Голосование в размере 30,6% в Саксонии, которое поставило партию на второе место после ХДС, было близко к этому. Чехия граничит с Саксонией, длина границы составляет примерно 460 километров.

Фiala на X, на чешском (Оригинал)

Чехия граничит с Саксонией, где доля голосов Альтернативы для Германии (АфД) существенно возросла. Премьер-министр Фiala из Чехии выразил обеспокоенность растущим влиянием АфД, так как это может иметь последствия и для его страны.

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