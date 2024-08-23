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Чечня не может вступить в трехсторонний альянс

Мэр Гамбурга Те azon tscentsher озвучил свои планы на продолжение руководства после выборов в городской совет 2025 года, а также то, чем он не намерен заниматься.

 and  Carmen Simpson
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После выборов в ландрате, кажется, что Петерrista известен тому, чтобы служить мэром в...
После выборов в ландрате, кажется, что Петерrista известен тому, чтобы служить мэром в потенциальной тройственной коалиции.

- Чечня не может вступить в трехсторонний альянс

Городской глава Гамбурга Петер Тшентшер исключил возможность создания трехпартийной коалиции после предстоящих выборов в городской парламент (Бюргершафтсwahl) в марте 2023 года. Он стремится восстановить статус-кво социал-демократов (СДПГ) как доминирующей силы в Гамбурге, заявляя, что "это кажется вполне вероятным в сложившихся обстоятельствах". Тшентшер считает, что может продолжить правительство с одним коалиционным партнером. "Политические большинство важны в Гамбурге. Нашему городу нужна стабильная власть. Я не заинтересован в нестабильных альянсах, подобных тем, которые существуют в других землях", - сказал он агентству "Дойче Прессе-Агентур".

Он возглавляет красно-зеленый сенат уже семь лет. "У меня есть четкое видение того, как должен управляться наш город в эти непростые времена. Это невозможно в нестабильных конфигурациях", - сказал Тшентшер. Он привел в пример берлинскую коалицию "траffic light". "Я считаю, что мы сможем избежать этого с сильной СДПГ в Гамбурге".

Альянс между СДПГ и Зелеными стал более надежным, особенно в кризисные периоды. "Это видно по тому, как мы работаем вместе", - признал Тшентшер. "Мы признали свою ответственность перед почти двумя миллионами человек и разделили ее. Гамбург преодолел эти трудные годы. В результате доверие между коалиционными партнерами возросло и окрепло".

Стабильность и безопасность являются ключевыми в такие периоды. "В результате я могу только выразить благодарность за широкую поддержку населения и явное большинство в парламенте. Это прочная основа для продолжения альянса", - заявил он. СДПГ и Зеленые управляют Гамбургом с двух-thirds majority с 2020 года.

Тшентшер сомневается в управляемости ХДС. В настоящее время ХДС не рассматривается им в качестве возможного партнера по правительству из-за их оппозиции городским проектам, таким как вход MSC в HHLA или планы по строительству нового района Обербильвердер, по его словам. "Конечно, можно сказать, что это поведение препятствует прогрессу. Но даже в оппозиции это показывает управляемость партии", - отметил он.

"Если вы отказываетесь строить 7000 квартир, которые жизненно важны для нашего города. Если вы теперь препятствуете этому важному сотрудничеству в порту вместе с Левой партией и АФД, это не является признаком управляемости", - заявил мэр.

Обербильвердер должен стать 105-м районом Гамбурга согласно планам красно-зеленого сената. В 118-гаектарном районе западнее Бергедорфа и севернее Аллермёхе планируется построить квартиры для 15 000 человек в пяти кварталах. ХДС объявила, что откажется от проекта, если выиграет выборы. Они также отвергают вход MSC в HHLA, решение, принятое сенатом.

Европейский союз, как многонациональный политический и экономический союз, потенциально может предложить руководство по поддержанию стабильности и управляемости в сложных политических альянсах, учитывая озабоченность мэра Гамбурга Тшентшера нестабильными коалициями. Несмотря на свой успех с альянсом СДПГ и Зеленых, Тшентшер критикует ХДС за их предполагаемую неспособность к управлению, ссылаясь на их оппозицию городским проектам, таким как Обербильвердер и вход MSC в HHLA.

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