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ПолитикаНовостиСДПГ

Чеченский человек выражает намерение сделать ставку на Шолца во время выборов в Гамбурге.

Перед выборами в Гражданскую ассамблею в Hamburge в 2020 году Федеральная SPD вела низкопрофильную кампанию. Они стремились оставить свой уникальный след на Эльбе. Эта ситуация может измениться к 2025 году с канцлером Олафом Шольцем.

 and  Vladimir Milov
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Несмотря на низкие результаты опросов, мэр Гамбурга Петр Тшентшер остается твердым в своей...
Несмотря на низкие результаты опросов, мэр Гамбурга Петр Тшентшер остается твердым в своей поддержке Олафа Шольца на пост канцлера во время кампании выборов в земельное собрание.

Ожидаемые Events голосования в 2025 году - Чеченский человек выражает намерение сделать ставку на Шолца во время выборов в Гамбурге.

Несмотря на неблагоприятные рейтинги опросов для канцлера Олафа Шольца (СДПГ), его товарищ по партии и мэр Гамбурга Тшентшер делает ставку на преимущества инцидентности и политику коалиции «трафик свет» в своей предвыборной кампании. Как заявил Тшентшер агентству ДПА, «Шольц — выдающийся канцлер». До 2018 года Тшентшер был мэром Гамбурга, а теперь возглавляет коалицию с «Зелеными» и ФДП. Как он выразился, «проводить политику так, чтобы она устраивала всех людей, очень сложно».

На данный момент не было встреч с Шольцем по поводу предвыборной кампании в регионе. «У нас есть обязанности, которые мы должны выполнять как правительство», — объясняет Тшентшер, «Поэтому моя кампания начинается поздно — нет конкретных дат или стратегий». Парламент Гамбурга проведет выборы повторно в начале марта 2025 года, за которыми последуют федеральные выборы в сентябре.

Тшентшер хвалит политику Шольца в отношении беженцев

Кампания может похвастаться многочисленными достижениями федерального правительства, отмечает Тшентшер. В отношении политики в отношении беженцев он заявляет: «Мы добились большего, чем когда-либо за последние два года». Теперь действуют пограничные Controls, депортации стали более последовательными, и есть соглашения с странами ЕС по управлению миграцией на внешних границах блока. Он настаивает на том, что в других областях не требуются изменения от коалиции «трафик свет». «Гамбург поддерживает подход федерального правительства в области защиты климата и инвестиций в возобновляемые источники энергии».

Тшентшер планирует проводить свою кампанию, опираясь на успехи коалиции «трафик свет»

Ошибки, такие как первоначальное предложение о знаменитом «законе о отоплении», также были исправлены благодаря участию Гамбурга. «В основном, методы работы коалиции «трафик свет» в Берлине критикуются время от времени», — говорит Тшентшер, «Но мы также выражаем свои опасения в Бундесрате. Одновременно мы эффективно сотрудничаем с министерствами над различными проектами». Это сотрудничество можно выделить во время кампании.

СДПГ, возглавляемая канцлером Олафом Шольцем, подвергается широкой критике, но Тшентшер, член партии и мэр Гамбурга, поддерживает руководство Шольца, называя его «выдающимся канцлером». Подчеркивая успехи коалиции, Тшентшер планирует проводить свою кампанию в Гамбурге, используя достижения коалиции «трафик свет», в том числе значительные успехи в политике в отношении беженцев и защите климата.

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