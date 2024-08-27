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КиноНовости*Я не собираюсь врать*

Чэннинг Тэтум обещает носить только новые футболки в течение года

Американский актер Ченнинг Татум обожает белые футболки, но его энтузиазм к стирке lancée давно прошёл. Он придумал свой собственный, хоть и не экологичный, метод, чтобы справиться с этой проблемой.

 and  Ksenia Johnson
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Актер демонстрирует презрение к выполнению обязанностей по стирке белья.
Актер демонстрирует презрение к выполнению обязанностей по стирке белья.

- Чэннинг Тэтум обещает носить только новые футболки в течение года

Американский актер Ченнинг Татум признался, что целый год носил только свежие, только что купленные белые майки, чтобы избежать стирки. "Стирка, чувак, я не могу этого вынести, ненавижу больше всего", - признался 44-летний актер в мужском журнале "GQ".

Он не помнил точную дату, но это было где-то в 1999 или 2000 году. Он просто запомнил это как "хороший год". Именно тогда он объявил его "Годом нестиранных свежих белых майок". "Я пропустил стирку в том году и просто носил новые белые майки", - поделился он.

Последний фильм Татума "Моргни дважды" выйдет в кинотеатрах 22 августа. В этом дебютном фильме в качестве режиссера американской актрисы Зои Кравиц также снимается актриса Наоми Аки.

В разговоре с "GQ" Татум выразил свою неприязнь к стирке, признавшись: "♫ Я не буду врать ♫, я не могу этого вынести, ненавижу больше всего". Смеясь над своей ситуацией, Татум шутливо назвал 1999 или 2000 годом "Годом нестиранных свежих белых майок", предпочтя носить новые белые майки вместо стирки.

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