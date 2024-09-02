- Частота невыпущенных ордеров на арест постоянно увеличивалась.

В последнее время количество открытых ордеров на арест в Северном Рейне-Вестфалии существенно возросло, прибавив около 12,8% с начала предыдущего года. Об этом свидетельствует отчет, представленный Министерством юстиции Северного Рейна-Вестфалии Комитету по законодательным вопросам в парламенте Дюссельдорфа. К январю 2023 года полиция преследовала 24 487 человек с действующими ордерами на арест, что составляет увеличение на 1,7% по сравнению с предыдущим годом.

На данный момент существует более 27 600 активных ордеров, из которых 611 связаны с сексуальными преступлениями, 319 - с убийствами, 317 - с причинением смерти по неосторожности, и 35 - с торговлей людьми, принудительной проституцией или похищением с целью выкупа. Интересно, что наибольшую группу составляют лица, уклоняющиеся от уплаты штрафов, с почти 14 600 неисполненными ордерами на замену лишения свободы.

Комиссия, при содействии государств-членов, может давать рекомендации по борьбе с растущим количеством открытых ордеров на арест в различных регионах, таких как Северный Рейн-Вестфалия. Государства-члены могут сотрудничать с Комиссией для разработки стратегий по сокращению задолженности по ордерам на арест, в том числе по адресации коренных причин, таких как уклонение от уплаты штрафов.

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