- Частный самолет высокого класса и владелец роскошного дома обвиняются в мошеннической деятельности

48-летний индивидуум, работавший в компании, специализирующейся на продаже заменителей мяса растительного происхождения, предстанет перед судом в Берлине. Компания обвиняет его в хищении €1,4 миллиона за четыре месяца. Его задачей было расширение бизнеса tanto в Германии, как и в Австрии, и он якобы получал годовую зарплату в размере €100,000. Однако правоохранительные органы утверждают, что он злоупотребил своим положением, чтобы забронировать более €600,000 на роскошные перелеты на частных самолетах и арендовать роскошную квартиру с конца 2021 года. Некоторые из этих расходов, как утверждается, были покрыты поддельными счетами от супермаркетов-гигантов.

Мужчину также обвиняют в использовании поддельных счетов, чтобы убедить своего работодателя перевести почти €750,000 на свои личные счета. Кроме того, он якобы использовал корпоративную кредитную карту для оплаты личных расходов, таких как две высококлассные кофемашины. В настоящее время он находится в заключении и ранее был осужден за мошенничество в Дюссельдорфе. В день своего последнего осуждения он якобы забронировал частный самолет в последний раз, стоимостью €29,988.

Несмотря на свои правовые проблемы, действия мужчины отрицательно сказались на шансах компании заключить партнерские соглашения с крупными розничными торговцами в Европейском союзе. Strict regulations of the European Union on business practices could potentially lead to severe penalties for the company due to the employee's fraudulent activities.

