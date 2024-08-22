"Чайки" исполнят гимн на съезде в четверг.

Группа кантри-музыки, ранее известная как Dixie Chicks, выйдет на сцену в последний день ДНС, открывая путь для выступления вице-президента Камалы Харрис.

Их выступление с национальным гимном на конвенции примечательно не только из-за традиционно консервативной аудитории кантри-музыки, но и из-за политических перипетий группы.

В 2003 году, перед вторжением в Ирак, лидер группы Натали Мейнс на концерте заявила, что группа из Далласа не поддерживает войну и стыдится того, что президент США родом из Техаса. Это заявление вызвало бойкоты и критику фанатов, в результате чего песни группы были удалены из плейлистов радиостанций по всей стране. В то время CNN сообщало, что менеджеры станций объяснили свои решения влиянием гневных звонков слушателей, считавших критику президента непатриотичной.

Это не первое появление The Chicks на конвенции, так как они также выступили на виртуальном ДНС в 2020 году во время пандемии. Оба политических съезда этого года вернулись к своим масштабным, живым и личным форматам. В частности, ДНС привнес свежую голливудскую энергию с серией звездных выступлений, ведущих и музыкально насыщенным подсчетом голосов.

The Chicks, состоящие из Мейнс, Марти Магуайр и Эмили Стрэйер, входят в число самых продаваемых женских групп и групп кантри в истории музыки. Они получили 13 премий "Грэмми", 10 премий CMA и 8 премий ACM.

The Chicks присоединились к ряду других звезд кантри, приглашенных ДНС этой неделей, что свидетельствует о сдвиге в исторических предпочтениях жанра и, возможно, в его аудитории, которую кампания Харрис-Уолз надеется вовлечь в выборы. В последние годы на сцене кантри-музыки появились прогрессивные молодые таланты.

Певица кантри Микки Гайтон выступила на открытии ДНС.

"Для меня это выходит за рамки жанра музыки", - сказала Гайтон CNN о своем выступлении на ДНС. "Это о человечестве. Это о культуре. Это о нашей стране, и я горжусь тем, что участвую в истории".

В среду Марин Моррис выступила на конвенции. Известная как самый открытый либеральный исполнитель кантри, Моррис активно выступает за права ЛГБТК+ и женщин. В 2023 году Моррис рассказала Лос-Анджелес Таймс, что отдаляется от кантри-музыки из-за консервативных взглядов, которые она считает проблематичными в индустрии. "Я подумала, что хочу сжечь все дотла и начать заново", - сказала она изданию о кантри-музыке. "Но оно сгорает само, без моей помощи".

В 2022 году Моррис поссорилась с консервативным исполнителем кантри Джейсоном Аaldean из-за гендерно-конформного здравоохранения.

Аaldean, один из самых больших поклонников Трампа в музыкальной индустрии, посетил Республиканский национальный конвент прошлого месяца, но не выступал и сидел с Трампом в его VIP-ложе. Когда бывший президент вышел на сцену на РНК, он похвалил Аaldean как "самую большую звезду кантри-музыки".

Исполнитель кантри-рокера Кид Рок выступил на РНК, разжигая крики "бей, бей" и "Трамп, Трамп" в миксе своих песен "Ковбой" и "Американская плохая задница", которую он пел перед выступлением Трампа с речью. "Он стал моим другом за последние десять лет и он потрясающий", - сказал Трамп о Кид Роке. "Все его любят".

Несмотря на критику в 2003 году, музыка The Chicks по-прежнему была популярным развлечением, и радиостанции кантри-музыки часто играли их песни. В честь выступления вице-президента Харрис выступление группы кантри-музыки, несомненно, станет развлекательным и мощным заключением ДНС.

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