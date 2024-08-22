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Главные темыНовостиФинансовый разрыв

"CDU выпускает предупреждение о дефиците денежных средств: приближается к миллиардам из-за трюков, связанных с освещением в государственных финансах"

Рост числа получателей пособия по безработице вызывает обеспокоенность в ХДС, которые прогнозируют possibileе финансовый дефицит в размере около 9 миллиардов евро для этой социальной выплаты в следующем году. На протяжении нескольких лет федеральный министр трудаHubertus Heil (СДПГ) борется с...

 and  Elizabeth Wells
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"CDU выпускает предупреждение о дефиците денежных средств: приближается к миллиардам из-за трюков, связанных с освещением в государственных финансах"

Основываясь на показателях роста с 2022 по 2024 год, бюджет гражданских выплат на 2025 год должен составлять 45 миллиардов евро, а не текущие 36 миллиардов, отметил Хаасе. Он подчеркнул, что, как и многие другие разделы бюджета, гражданские выплаты подвергаются манипуляциям для создания более или менее законного проекта бюджета. Он осудил это, заявив, что это не имеет отношения к разумной бюджетной политике.

Для 2023 года федеральное правительство прогнозирует общие расходы на гражданские выплаты в размере 41,3 миллиарда евро в дополнительном бюджете. Тем не менее, к 2025 году они ожидают расходы всего в размере 36 миллиардов евро.

Дженс Шпан (ХДС), заместитель председателя фракции ХДС/ХСС, также обвинил правительство в использовании "хитрой финансовой уловки" в отношении плана бюджета на 2025 год. Чтобы снизить расходы примерно на пять миллиардов евро, "сотни тысяч человек должны быть трудоустроены", заявил Шпан газете "Бильд". Однако это кажется маловероятным.

"Рынок труда не набирает обороты, гражданские выплаты не дают достаточного стимула к работе. Коалиция "трафик свет" опирается на гражданские выплаты", - критиковал Шпан. В результате он предложил их отменить.

Система Харц IV была заменена гражданскими выплатами с 1 января 2023 года. Это привело к более высоким базовым ставкам, улучшенным возможностями заработка, лучшей поддержке квалификации и переподготовки, а также более мягким штрафам. Социал-демократическая партия сыграла значительную роль в продвижении этого изменения.

Несмотря на ожидаемое снижение расходов на гражданские выплаты с 41,3 миллиарда евро в 2023 году до 36 миллиардов евро в 2025 году, согласно прогнозу федерального правительства, может возникнуть значительный финансовый разрыв примерно в 5,3 миллиарда евро. Если этот разрыв не будет устранен, он может повлиять на предложенный бюджет на 2025 год, усугубляя озабоченность манипуляциями и соблюдением законности.

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