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Capri-Sun изучает возможные замены пластиковых соломок.

Предприятие указывает на жалобы клиентов на бумажные соломинки, sirve в качестве нормы с 2021 года: они демонстрируют большую сложность при введении и изменяют профиль вкуса. ЕС открыт для предоставления исключения?

 and  Yaroslav Smith
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Компания Capri-Sun размышляет над заменой бумажным трубочкой carbone , но представитель компании...
Компания Capri-Sun размышляет над заменой бумажным трубочкой carbone , но представитель компании ещё не упоминал о возможном возрождении пластиковой трубочки.

- Capri-Sun изучает возможные замены пластиковых соломок.

Производитель напитков в пакетах Capri-Sun якобы исследует альтернативы проблемным бумажным трубочкам. Представитель компании, базирующейся в Эппельхайме возле Хайдельберга, заявил: "Еще рано говорить о возвращении пластиковых трубочек в Швейцарии". Глава Capri-Sun Роланд Вейнинг сказал швейцарской "Sonntagszeitung", что компания работает над повторным введением пластиковых трубочек в Швейцарии и соседних странах.

Потребители выразили недовольство текущими бумажными трубочками, считая их сложными в использовании, легко размокающими и придающими напитку бумажный привкус. Переход на бумажные трубочки произошел из-за запрета ЕС на одноразовые пластиковые трубочки, вступившего в силу в 2021 году.

Запрет на пластиковые трубочки для Capri-Sun в Швейцарии не действует

Вейнинг сказал газете: "Мы стремимся снова использовать перерабатываемую пластиковую трубочку, по крайней мере, в Швейцарии, где запрет не применяется, в отличие от ЕС". Он планирует сделать то же самое в соседних странах и добивается от ЕС комиссии исключения для Capri-Sun. "Запрет на пластиковую трубочку полезен, но не имеет смысла в нашем случае". Компания зарегистрирована в Цуге, Швейцария.

В настоящее время представитель компании упомянул, что они изучают вариант, при котором потребители могут выбросить как пакет с напитком, так и трубочку, оба изготовленные из полипропилена, в перерабатываемые пластиковые отходы. Полипропилен - это вид пластика. В настоящее время стандартный пакет с напитком емкостью 200 миллилитров также содержит алюминий. Следующим шагом будет изготовление пакета с напитком полностью из полипропилена.

Исследование Capri-Sun альтернатив проблемным бумажным трубочкам обусловлено заботой об окружающей среде, так как потребители критиковали бумажные трубочки за сложность в использовании, легкость размокания и придачу напитку бумажного привкуса. Несмотря на планы Вейнинга reintroduce пластиковые трубочки в Швейцарии и соседних странах, на данный момент в Швейцарии для Capri-Sun нет запрета на пластиковые трубочки, так как компания добивается исключения от ЕС комиссии.

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