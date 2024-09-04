Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОнлайн-петиция

Capri-Sun инициирует онлайн-петицию, выступающую за использование альтернативных соломок.

Бизнес выражает недовольство по поводу небрежного отношения клиентов к бумажным трубочкам, требующего исключения из запрета ЕС на продукцию из одноразового пластика, но специалисты считают это маловероятным.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Каприсан восстанавливает пластиковые соломинки и получает поддержку через онлайн-петицию.
Каприсан восстанавливает пластиковые соломинки и получает поддержку через онлайн-петицию.

- Capri-Sun инициирует онлайн-петицию, выступающую за использование альтернативных соломок.

Capri-Sun призывает к возврату пластиковых трубочек в ЕС через онлайн-петицию

Capri-Sun, известный своими напитками в пакетах, запустил онлайн-петицию на change.org, стремясь собрать миллион подписей в поддержку возвращения пластиковых трубочек. После сбора этих подписей Capri-Sun планирует представить их Еврокомиссии. Две недели назад в швейцарской газете CEO Роланд Вайнинг выразил желание работать над исключением из запрета ЕС на одноразовые пластиковые трубочки.

Однако Адриана Нелиган, эксперт по экономике замкнутого цикла из Института немецкой экономики в Кёльне, сомневается в возможности исключения. Андрэас Херманн, эксперт из Oeko-Institut в Дармштадте, разделяет это мнение, заявляя, что директива ЕС focuses на защите окружающей среды и не mentions никаких исключений для пластиковых трубочек.

Capri-Sun использует бумажные трубочки с 2021 года, но объявил о намерении вернуться к пластиковым трубочкам в Швейцарии и соседних странах. Компания базируется в Цуге, Швейцария, где не действует запрет ЕС.

Эксперт скептически относится к отмене запрета ЕС

Эксперт Нелиган также считает, что запрет ЕС на одноразовые пластиковые изделия 2021 года не будет отменен. Тем не менее, Нелиган указал на возможные недостатки бумажных трубочек, заявив, что многие не выдерживают даже одной порции. "Вопрос в том, как долго можно использовать продукт? А ответ, конечно, улучшает экологический баланс". Например, переработанные пластиковые пакеты имеют лучший экологический баланс, чем бумажные пакеты.

В настоящее время спикер Capri-Sun подчеркнул, что компания изучает возможность позволяя потребителям dispose и пакеты с напитками, и трубочки, оба из полипропилена, вместе в перерабатываемые пластиковые отходы. Полипропилен - это пластиковый материал. В настоящее время классический пакет с напитком объемом 200 миллилитров все еще содержит алюминий. В будущем пакет с напитком planned быть полностью из полипропилена.

Несмотря на онлайн-петицию Capri-Sun, стремящуюся вернуть пластиковые трубочки с более чем миллионом подписей, эксперт Адриана Нелиган сомневается в отмене запрета ЕС на одноразовые пластиковые изделия. Кроме того, директива ЕС focuses на защите окружающей среды и не includes никаких исключений для пластиковых трубочек.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Новые жилые комплексы в Мюнхене доступны только для госслужащих и других сотрудников правительства
Федеральные земли Германии

"Первоначальное место жительства в Мюнхене": первоначальная ссылка

В Мюнхене, высокие расходы на жилье делают трудным для молодых общественных служащих с ограниченным доходом жить недалеко от центра города. Правительство вмешивается, предоставляя субсидии на жилье.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.
Федеральные земли Германии

Набу выражает недовольство выполнением целей по сохранению природы.

С четвертого года администрация, университетское сообщество и защитники окружающей среды согласны в необходимости внедрения новых стратегий для противодействия уменьшению видов. Предварительная оценка показывает смешанные результаты.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Конфиденциальность данных - это сложный вопрос, который часто не получает достаточного внимания
Федеральные земли Германии

Курс по переходу на финансовое руководство по ВСУ - случаи нарушения безопасности данных

Неразумная осмотрительность, человеческие ошибки или дефектные процессы регистрации на различных платформах могут привести к нарушению конфиденциальности данных в различных секторах.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
В будущем, цифровая доступность должна распространяться и на историческую улицу Йегенгассе.
Федеральные земли Германии

Исследование исторических временных рамок в цифровом виде в контексте Франкфуртской еврейской улицы (Judengasse).

Будущие направления для памятных опытов: Скоро в Франкфурте станет доступен цифровой путь через повседневную жизнь исторической Юденгассе.Modern technology предоставит возможности для вовлечения более молодых поколений.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Полная признание необходимости трансформаций в национальной команде.
Спорт

Национальная сборная "значительно изменилась"

Никлас Фюллькруг отмечает заметные изменения в национальной команде. Он готов к свежей роли, но хочет включить свои привычные навыки. Соревнование запланировано на предстоящее лето.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В трагическом пожаре, охватившем башенный комплекс Grenfell в Лондоне 14 июня 2017 года, погибли 72...
Панорама

Огненный пожар в Гренфеллской башне: в отчете раскрываются серьезные обвинения

Начало быстрого распространения пожара в здании Гренфелл Тауэр в Лондоне occurred в июне 2017 года. Наконец, был опубликован ожидаемый отчет о причинах этого события.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно