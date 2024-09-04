- Capri-Sun инициирует онлайн-петицию, выступающую за использование альтернативных соломок.

Capri-Sun призывает к возврату пластиковых трубочек в ЕС через онлайн-петицию

Capri-Sun, известный своими напитками в пакетах, запустил онлайн-петицию на change.org, стремясь собрать миллион подписей в поддержку возвращения пластиковых трубочек. После сбора этих подписей Capri-Sun планирует представить их Еврокомиссии. Две недели назад в швейцарской газете CEO Роланд Вайнинг выразил желание работать над исключением из запрета ЕС на одноразовые пластиковые трубочки.

Однако Адриана Нелиган, эксперт по экономике замкнутого цикла из Института немецкой экономики в Кёльне, сомневается в возможности исключения. Андрэас Херманн, эксперт из Oeko-Institut в Дармштадте, разделяет это мнение, заявляя, что директива ЕС focuses на защите окружающей среды и не mentions никаких исключений для пластиковых трубочек.

Capri-Sun использует бумажные трубочки с 2021 года, но объявил о намерении вернуться к пластиковым трубочкам в Швейцарии и соседних странах. Компания базируется в Цуге, Швейцария, где не действует запрет ЕС.

Эксперт скептически относится к отмене запрета ЕС

Эксперт Нелиган также считает, что запрет ЕС на одноразовые пластиковые изделия 2021 года не будет отменен. Тем не менее, Нелиган указал на возможные недостатки бумажных трубочек, заявив, что многие не выдерживают даже одной порции. "Вопрос в том, как долго можно использовать продукт? А ответ, конечно, улучшает экологический баланс". Например, переработанные пластиковые пакеты имеют лучший экологический баланс, чем бумажные пакеты.

В настоящее время спикер Capri-Sun подчеркнул, что компания изучает возможность позволяя потребителям dispose и пакеты с напитками, и трубочки, оба из полипропилена, вместе в перерабатываемые пластиковые отходы. Полипропилен - это пластиковый материал. В настоящее время классический пакет с напитком объемом 200 миллилитров все еще содержит алюминий. В будущем пакет с напитком planned быть полностью из полипропилена.

Несмотря на онлайн-петицию Capri-Sun, стремящуюся вернуть пластиковые трубочки с более чем миллионом подписей, эксперт Адриана Нелиган сомневается в отмене запрета ЕС на одноразовые пластиковые изделия. Кроме того, директива ЕС focuses на защите окружающей среды и не includes никаких исключений для пластиковых трубочек.

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