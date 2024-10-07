C919 служит китайским аналогом A320. Давайте углубимся в опыт полета.

На протяжении всей недели авиакомпании выполняют более 60 рейсов в день между столицей и финансовым центром страны в обоих направлениях, часто используя свои крупнейшие самолеты, такие как легендарный Boeing 747 или современный Airbus A350.

Air China, гордясь своим флотом из почти 1000 самолетов, использовала узкофюзеляжный самолет в одну из недавних четвергов. Но это был не обычный узкофюзеляжный самолет; это был первый и единственный на данный момент C919, принадлежащий Air China.

C919 - первый в Китае domestically произведенный дальнемагистральный пассажирский самолет, произведенный Shanghai-based государственной компанией Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). После многих лет разработки и значительных задержек двухмоторный самолет совершил свой первый коммерческий рейс с китайской авиакомпанией China Eastern Airlines в мае 2023 года.

Долгое время считавшийся потенциальным переломным моментом в глобальной коммерческой авиации, C919 представляет собой ответ COMAC на Boeing 737 и Airbus A320 - два самых популярных типа самолетов в мире.

Несмотря на то, что он получил более 1000 заказов, C919 все еще сталкивается с критикой скептиков, которые выражают обеспокоенность по поводу его "китайского происхождения" (с критическими компонентами, такими как двигатели и системы управления полетом, поставляемыми из США и Европы) и его рыночной жизнеспособности в условиях дуополии Airbus-Boeing.

В качестве энтузиаста авиации эти споры не смогли умерить моего возбуждения от опыта полета на новом типе самолета и обзора относительно редкого опыта пассажира, так как на данный момент в небе Китая находится лишь горстка C919, что является их единственной разрешенной зоной полета.

Я прибыл на посадку в Пекинском международном аэропорту (PEK) за час до времени вылета, чтобы лично взглянуть на C919 в первый раз. С расстояния его можно было принять за A320 из-за более округлого носа и изогнутого фюзеляжа (в отличие от B737). Более пристальный взгляд заметил бы уникальные окна кабины и кончики крыльев C919.

Войдя в месячный C919, меня сразу поразило его знакомство; он напоминал A320, с легким ароматом нового самолета. Air China выбрала наиболее просторную конфигурацию среди трех государственных авиакомпаний, эксплуатирующих C919, предлагая 158 мест (с потенциальной вместимостью 192), расположенных как восемь мест первого класса и 150 в экономическом классе.

В сегодняшнем экономическом классе любой дополнительный комфорт для ног является приятным бонусом. Я забронировал место в аварийном выходе и был рад обнаружить, что оба аварийных выхода (19 и 20) предлагают достаточно места для ног даже по сравнению с первым классом на внутренних рейсах. Как человек ростом 180 см (5'11"), у меня было достаточно места, чтобы вытянуть ноги, и мои ноги еле касались сиденья впереди.

Что касается интерьера, были индивидуальные воздуховоды для индивидуальной регулировки температуры, и пассажиры экономического класса, сидящие вне аварийных выходов, имели складной держатель для смартфонов и планшетов, расположенный над подносами.

Сами сиденья - в стандартной конфигурации 3x3 - были несколько узкими, что популярно среди авиакомпаний благодаря своей способности разместить больше рядов в главном салоне. Однако комфорт полета был усилен бесплатными подушками - я положил одну за собой для дополнительной подушки. Под каждым сиденьем каждые три пассажира делили два гнезда с разъемами USB-A и USB-C.

Для самолета с максимальным радиусом действия 5555 километров (приблизительно 3500 миль) C919 Air China, похоже, в значительной степени полагается на пассажиров для развлечений на борту. Хотя каждое сиденье имело место для литературы (вместе с настоящими журналами на борту) и карманы для личных вещей, индивидуальных экранов или Wi-Fi не было (опущенные экраны показывали программу, которая всем не нравилась), оставив держатель для устройств заполнять этот пробел.

Во время предварительного брифинга перед взлетом бортпроводник гордо объявил тип самолета, "Сегодня вы летите с Air China C919, который является первым большим пассажирским самолетом, независимо разработанным в Китае", когда самолет начал движение по взлетно-посадочной полосе.

Air China предлагает горячие обеды в экономическом классе во время приемов пищи на всех рейсах, в том числе на коротких рейсах (продолжительность этого полета: 1 час 40 минут). В каждом кармане сиденья перед посадкой было предоставлено бутилированной воды, и мой омлет - с йогуртом и шоколадным батончиком - имел удовлетворительный вкус.

После осмотра одного из двух туалетов экономического класса в задней части салона я обнаружил, что он яркий, чистый и менее тесный, чем некоторые из newer вариантов, найденных на A320 или B737.

При подходе к международному аэропорту Хонгцяо (SHA) наши самолет начал снижение.

Сидя в окне возле двигателя, я вспомнил две основные критические замечания о C919, которые я читал в Интернете: шум двигателя и ограниченное пространство для багажа в багажных полках. Несмотря на то, что у всех разные уровни терпимости, я нашел шум двигателя сравнимым с тем, который можно услышать на обычных рейсах, использующих узкофюзеляжные Boeing или Airbus. Другое замечание касалось ограниченного пространства для багажа в багажных полках - несмотря на то, что C919 не был явным победителем в этом отношении, каждый пассажир на этом полностью забронированном рейсе смог разместить свой ручной багаж без проблем.

После гладкой посадки в Шанхае примерно на 40 минут раньше, чем обычно, не было аплодисментов или криков (что не характерно для китайских самолетов). При выходе я заметил несколько дополнительных пассажиров - предположительно информированных объявлением на борту о китайском самолете C919 - делающих фотографии самолета.

Преодолев несколько мелких препятствий, путешествие оказалось довольно безмятежным. Регулярные пассажиры, подобные мне, и многие другие, вероятно, не заметили большой разницы между этим полетом на C919 и предыдущими на популярных A320 или B737. На мой взгляд, этот полет на C919 заслуживает удовлетворительной оценки B по безопасности и комфорту.

Обычно пассажиры не выбирают рейсы в зависимости от типа самолета – если только нет веских причин сделать это (как показали несколько инцидентов с самолетами Boeing в последнее время).

Компания COMAC сильно полагается на успех C919, так как правительство Китая стремится модернизировать ключевые отрасли и снизить зависимость от западной технологии. Однако в более широком плане, чтобы программа самолета процветала, аналитики согласны, что COMAC должна продемонстрировать надежность C919 потенциальным операторам в Юго-Восточной Азии, Африке и других растущих рынках – без ускоренного одобрения от американских и европейских регуляторов.

Если пассажиры продолжат испытывать "замечательно обычные" полеты на C919, COMAC, возможно, сможет превратить свой лайнер из экспоната в рабочую лошадку китайских и международных авиакомпаний.

После посещения конференции в Пекине я решил изучить страну дальше и забронировал внутренний рейс на C919, чтобы посетить Шанхай.

Несмотря на споры вокруг C919, меня заинтересовало испытать первый в стране пассажирский самолет дальнего действия собственного производства и путешествовать по материковому Китаю, который в настоящее время является его единственной разрешенной зоной полетов.

Читайте также: