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C919 служит китайским аналогом A320. Давайте углубимся в опыт полета.

Глава пекинского офиса CNN рассказывает о своем путешествии на первом внутрикитайском пассажирском самолете собственного производства.

 and  Elizabeth Wells
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Ведущие производители авиационной техники Boeing и Airbus занимают доминирующее положение в...
Ведущие производители авиационной техники Boeing и Airbus занимают доминирующее положение в глобальной авиации, но Китай стремится въстать в их ряды. Корреспондент CNN Стивен Цзян недавно имел возможность опробовать китайский indígenas C919, его первый значимый пассажирский лайнер, разработанный подконтрольной правительству Коммерческойviation Aircraft Corporation of China (COMAC).

C919 служит китайским аналогом A320. Давайте углубимся в опыт полета.

На протяжении всей недели авиакомпании выполняют более 60 рейсов в день между столицей и финансовым центром страны в обоих направлениях, часто используя свои крупнейшие самолеты, такие как легендарный Boeing 747 или современный Airbus A350.

Air China, гордясь своим флотом из почти 1000 самолетов, использовала узкофюзеляжный самолет в одну из недавних четвергов. Но это был не обычный узкофюзеляжный самолет; это был первый и единственный на данный момент C919, принадлежащий Air China.

C919 - первый в Китае domestically произведенный дальнемагистральный пассажирский самолет, произведенный Shanghai-based государственной компанией Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). После многих лет разработки и значительных задержек двухмоторный самолет совершил свой первый коммерческий рейс с китайской авиакомпанией China Eastern Airlines в мае 2023 года.

Долгое время считавшийся потенциальным переломным моментом в глобальной коммерческой авиации, C919 представляет собой ответ COMAC на Boeing 737 и Airbus A320 - два самых популярных типа самолетов в мире.

Несмотря на то, что он получил более 1000 заказов, C919 все еще сталкивается с критикой скептиков, которые выражают обеспокоенность по поводу его "китайского происхождения" (с критическими компонентами, такими как двигатели и системы управления полетом, поставляемыми из США и Европы) и его рыночной жизнеспособности в условиях дуополии Airbus-Boeing.

В качестве энтузиаста авиации эти споры не смогли умерить моего возбуждения от опыта полета на новом типе самолета и обзора относительно редкого опыта пассажира, так как на данный момент в небе Китая находится лишь горстка C919, что является их единственной разрешенной зоной полета.

Я прибыл на посадку в Пекинском международном аэропорту (PEK) за час до времени вылета, чтобы лично взглянуть на C919 в первый раз. С расстояния его можно было принять за A320 из-за более округлого носа и изогнутого фюзеляжа (в отличие от B737). Более пристальный взгляд заметил бы уникальные окна кабины и кончики крыльев C919.

Войдя в месячный C919, меня сразу поразило его знакомство; он напоминал A320, с легким ароматом нового самолета. Air China выбрала наиболее просторную конфигурацию среди трех государственных авиакомпаний, эксплуатирующих C919, предлагая 158 мест (с потенциальной вместимостью 192), расположенных как восемь мест первого класса и 150 в экономическом классе.

В сегодняшнем экономическом классе любой дополнительный комфорт для ног является приятным бонусом. Я забронировал место в аварийном выходе и был рад обнаружить, что оба аварийных выхода (19 и 20) предлагают достаточно места для ног даже по сравнению с первым классом на внутренних рейсах. Как человек ростом 180 см (5'11"), у меня было достаточно места, чтобы вытянуть ноги, и мои ноги еле касались сиденья впереди.

Что касается интерьера, были индивидуальные воздуховоды для индивидуальной регулировки температуры, и пассажиры экономического класса, сидящие вне аварийных выходов, имели складной держатель для смартфонов и планшетов, расположенный над подносами.

Сами сиденья - в стандартной конфигурации 3x3 - были несколько узкими, что популярно среди авиакомпаний благодаря своей способности разместить больше рядов в главном салоне. Однако комфорт полета был усилен бесплатными подушками - я положил одну за собой для дополнительной подушки. Под каждым сиденьем каждые три пассажира делили два гнезда с разъемами USB-A и USB-C.

Для самолета с максимальным радиусом действия 5555 километров (приблизительно 3500 миль) C919 Air China, похоже, в значительной степени полагается на пассажиров для развлечений на борту. Хотя каждое сиденье имело место для литературы (вместе с настоящими журналами на борту) и карманы для личных вещей, индивидуальных экранов или Wi-Fi не было (опущенные экраны показывали программу, которая всем не нравилась), оставив держатель для устройств заполнять этот пробел.

Во время предварительного брифинга перед взлетом бортпроводник гордо объявил тип самолета, "Сегодня вы летите с Air China C919, который является первым большим пассажирским самолетом, независимо разработанным в Китае", когда самолет начал движение по взлетно-посадочной полосе.

Air China предлагает горячие обеды в экономическом классе во время приемов пищи на всех рейсах, в том числе на коротких рейсах (продолжительность этого полета: 1 час 40 минут). В каждом кармане сиденья перед посадкой было предоставлено бутилированной воды, и мой омлет - с йогуртом и шоколадным батончиком - имел удовлетворительный вкус.

После осмотра одного из двух туалетов экономического класса в задней части салона я обнаружил, что он яркий, чистый и менее тесный, чем некоторые из newer вариантов, найденных на A320 или B737.

При подходе к международному аэропорту Хонгцяо (SHA) наши самолет начал снижение.

Сидя в окне возле двигателя, я вспомнил две основные критические замечания о C919, которые я читал в Интернете: шум двигателя и ограниченное пространство для багажа в багажных полках. Несмотря на то, что у всех разные уровни терпимости, я нашел шум двигателя сравнимым с тем, который можно услышать на обычных рейсах, использующих узкофюзеляжные Boeing или Airbus. Другое замечание касалось ограниченного пространства для багажа в багажных полках - несмотря на то, что C919 не был явным победителем в этом отношении, каждый пассажир на этом полностью забронированном рейсе смог разместить свой ручной багаж без проблем.

После гладкой посадки в Шанхае примерно на 40 минут раньше, чем обычно, не было аплодисментов или криков (что не характерно для китайских самолетов). При выходе я заметил несколько дополнительных пассажиров - предположительно информированных объявлением на борту о китайском самолете C919 - делающих фотографии самолета.

Преодолев несколько мелких препятствий, путешествие оказалось довольно безмятежным. Регулярные пассажиры, подобные мне, и многие другие, вероятно, не заметили большой разницы между этим полетом на C919 и предыдущими на популярных A320 или B737. На мой взгляд, этот полет на C919 заслуживает удовлетворительной оценки B по безопасности и комфорту.

Обычно пассажиры не выбирают рейсы в зависимости от типа самолета – если только нет веских причин сделать это (как показали несколько инцидентов с самолетами Boeing в последнее время).

Компания COMAC сильно полагается на успех C919, так как правительство Китая стремится модернизировать ключевые отрасли и снизить зависимость от западной технологии. Однако в более широком плане, чтобы программа самолета процветала, аналитики согласны, что COMAC должна продемонстрировать надежность C919 потенциальным операторам в Юго-Восточной Азии, Африке и других растущих рынках – без ускоренного одобрения от американских и европейских регуляторов.

Если пассажиры продолжат испытывать "замечательно обычные" полеты на C919, COMAC, возможно, сможет превратить свой лайнер из экспоната в рабочую лошадку китайских и международных авиакомпаний.

После посещения конференции в Пекине я решил изучить страну дальше и забронировал внутренний рейс на C919, чтобы посетить Шанхай.

Несмотря на споры вокруг C919, меня заинтересовало испытать первый в стране пассажирский самолет дальнего действия собственного производства и путешествовать по материковому Китаю, который в настоящее время является его единственной разрешенной зоной полетов.

Бюджетный вариант столовой на самолете C919
Ожидание входа в самолет C919

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