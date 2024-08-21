- Бывший военнослужащий скрывает взрывчатку: испытательный срок

Ветеран, ушедший в отставку, получил год условного срока за то, что забаррикадировался в своем доме с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами в январе. Районный суд Виллингена-Швеннингена признал его виновным в препятствовании деятельности правоохранительных органов и угрозе общественному порядку в тяжком случае.

Мужчине назначено выплатить 10 000 евро штрафа государству, отработать 100 часов общественных работ и пройти психиатрическое лечение. Срок условного осуждения установлен в три года, в течение которых он должен избегать совершения новых правонарушений. Подсудимый признал вину.

Мужчина, идентифицированный как спортсмен-стрелок, забаррикадировался в доме в Унтеркирнахе, Южном Шварцвальде, из-за предстоящего выселения. Обвинение считает, что он планировал разрушить дом, который больше не принадлежал ему, и покончить с собой. Соседи были эвакуированы, и были задействованы хорошо вооруженные спецподразделения.

Множество Оружия

Свидетель заявил, что в доме было обнаружено множество оружия, взрывчатых веществ и тысячи патронов. Зажигательные устройства были прикреплены к полу и дверным косякам, чтобы взорваться при входе непрошеных лиц. В конце концов, он сдался без сопротивления после более чем десяти часов. Во время суда военный эксперт выразил раскаяние и признал свою ошибку. Он заявил, что "устал от мира".

Суд согласился с прокуратурой и защитой

И прокуратура, и защита просили назначить подсудимому условный срок на один год, включая лечение в качестве условия. Прокуратура сняла некоторые первоначальные обвинения после того, как подсудимый сдался и худшего не произошло. Суд согласился с прокуратурой, добавив дополнительные условия из-за масштаба операции. Приговор еще не окончательный.

Основные причины мягкого приговора: tanto прокуратура, как и защита просили назначить подсудимому условный срок на один год. Основные характеристики этого приговора включают штраф, общественные работы и лечение.

Читайте также: