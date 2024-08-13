- Бывший тренер "Вердера" Вилли Лемке умер.

Умер Вилли Лемке. Долгое время возглавлявший футбольный клуб SV Werder бывший сенатор по образованию в Бремене и специальный советник Генерального секретаря ООН скончался в понедельник в результате осложнений от кровоизлияния в мозг, сообщили в его семье. Об этом первоначально сообщила газета "Везер-Кurier".

Лемке было 77 лет, и он был одной из самых известных личностей в Бремене. Политик от СДПГ стал менеджером Вердера в 1981 году и вместе с тренером Отто Рехагелем сформировал самый успешный период в истории клуба Бундеслиги. В 1988 году команда из Бремена стала чемпионом Германии, а в 1992 году выиграла Кубок европейских чемпионов. В этом же периоде команда одержала победы в Кубке Германии в 1991 и 1994 годах.

"Внезапная и преждевременная кончина Вилли Лемке приостановила работу SV Werder", - сказал генеральный директор Вердера Клаус Филбрю вчера. "Вилли Лемке несомненно является одной из величайших личностей в истории немецкого футбола. Он был пионером во многих областях SV Werder и оставил неизгладимый след. Без его длительной работы клуб не был бы тем, чем он является сегодня".

В 1999 году Лемке вернулся в политику. До 2007 года он был сенатором по образованию и науке в Бремене, а с 2007 по 2008 год - сенатором по внутренним делам и спорту.

В 2008 году тогдашний Генеральный секретарь ООН Бэн Ки Мун назначил его специальным советником по спорту в целях мира и развития, должность, которую он занимал до 2016 года. Параллельно он также входил в совет директоров Вердера Бремен в течение 17 лет, возглавляя совет с 2005 по 2014 год.

Деятельность Лемке как сенатора по образованию и науке в Бремене оказала значительное влияние на образовательный ландшафт города. Его приверженность образованию продолжалась даже после окончания его футбольной карьеры, существенно способствуя спортивным инициативам ООН по достижению мира и развития.

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