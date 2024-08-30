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Федеральные земли ГерманииНовостиОружие

Бывший сотрудник правоохранительных органов хранит незаконный арсенал в самом сердце Берлина.

Владение огнестрельным оружием в Германии подчинено строгим правилам. Тем не менее, эти правила Sometimes ignoring.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Обнаружение правоохранительными органами оружия в жилище 61-летнего индивидуума
Обнаружение правоохранительными органами оружия в жилище 61-летнего индивидуума

- Бывший сотрудник правоохранительных органов хранит незаконный арсенал в самом сердце Берлина.

В центре Берлина в квартире на Лихтерфельде, в юго-западном районе, у бывшего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено громадное тайное арсенало. Во время обыска в понедельник сотрудники уголовной полиции неожиданно наткнулись на множество боеприпасов, пистолетных магазинов, аксессуаров для оружия, ручных гранат, взрывчатых веществ, ножей и перцового спрея, как они объявили.

Оружие было обнаружено случайно. Полиция изначально проводила плановую проверку с предварительным разрешением, чтобы оценить некоторые зарегистрированные оружие и места их хранения. Однако они сразу же заметили плохо хранящиеся пистолеты и боеприпасы, что побудило их вызвать подкрепление и специалистов. В конечном итоге большая часть оружия была конфискована.

Неожиданное обнаружение незаконного оружия привело к всеобщей конфискации. Несмотря на то, что проверка началась как плановая, плохое хранение оружия и наличие ручных гранат, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов потребовали дальнейших действий.

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