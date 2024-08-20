Бывший сотрудник полиции из Миннеаполиса, Томас Лейн, который был признан виновным в смерти Джорджа Флойда, вышел из федеральной тюрьмы.

В 2022 году Лэйн, 41 года, был признан виновным в нарушении гражданских прав Флойда после того, как тот был смертельно задержан полицейскими 25 мая 2020 года. Флойд, 46-летний чернокожий мужчина, был закован в наручники и более девяти минут подвергался удержанию лицом вниз, несмотря на свои повторяющиеся крики "Я не могу дышать".

Во время ареста Лэйн, офицер-новичок на четвертый день службы, удерживал ноги Флойда, в то время как Чаувин, другой офицер, оказывал давление на шею и спину Флойда коленом, а Куэнг, еще один офицер, удерживал верхнюю часть тела Флойда. Тхао, четвертый офицер, сдерживал толпу свидетелей.

Лэйн был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения в федеральной тюрьме в июле 2022 года. Позже в том же году он был приговорен к дополнительным трем годам тюремного заключения за пособничество во втором степени умышленного убийства в смерти Флойда, в чем он признался.

Изначально Лэйн был обвинен в пособничестве во втором степени умышленного убийства, которое было впоследствии снято в рамках соглашения о признании вины, как сообщил офис генерального прокурора Миннесоты Кита Эллисона на тот момент.

И государственные, и адвокаты защиты предложили приговорить Лэйна к 36 месяцам, что ранее сообщало CNN.

Лэйн отбывал наказание одновременно в тюрьме Энглвуд в Колорадо, низкоуровневой федеральной тюрьме с примерно 1000 заключенными, согласно данным Бюро федеральных тюрем.

Адвокат Лэйна не сразу ответил на запрос CNN о комментарии.

Все четверо бывших полицейских из Миннеаполиса были признаны виновными tanto на государственном, как и на федеральном уровне в связи со смертью Флойда.

Чаувина, ответственного за государственные обвинения во втором степени умышленного убийства, третьей степени убийства и пособничестве во втором степени убийства, приговорили к 22 с половиной годам тюремного заключения в апреле 2021 года. Верховный суд США отклонил апелляцию Чаувина на это осуждение в ноябре 2023 года.

Затем Чаувин признал себя виновным в федеральных обвинениях в нарушении гражданских прав Флойда и получил дополнительный 21-летний срок, который будет отбываться одновременно с его государственным приговором.

В то время как Чаувин отбывал наказание в федеральной тюрьме в Аризоне, он был ранен ножом в ноябре и был переведен во вторник в тюрьму низкой безопасности Биг-Спринг в Техасе, как подтвердил Бюро тюрем для CNN.

Федеральное жюри признало Куэнга и Тхао виновными в нарушении гражданских прав Флойда, и они были приговорены к трем и трем с половиной годам тюремного заключения соответственно.

В декабре 2022 года Куэнг признал себя виновным в государственных обвинениях в пособничестве во втором степени убийства, в то время как Тхао был приговорен почти к пяти годам тюремного заключения в августе 2023 года за те же государственные обвинения.

В отчете CNN также участвовал Дэйв Алсуп.

После суда Лэйн сказал, что чувствует раскаяние за свою роль в смерти Флойда и надеется, что его заключение поможет принести некоторое утешение семье и сообществу Флойда. В рамках судебного процесса "нас" (Лэйн, Чаувин, Куэнг и Тхао) признали виновными по разным обвинениям, связанным со смертью Флойда.

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