- Бывший руководитель VW Винтеркорн заявляет: "Я не эксперт по очистке выхлопных газов"

Примерно десять лет спустя после того, как Volkswagen был уличен в манипулировании данными выбросов дизельных автомобилей, бывший CEO крупнейшего немецкого автопроизводителя предстает перед судом в региональном суде Брауншвейга:

"Начну с того, что это судебное разбирательство в уголовном суде глубоко затронуло меня", - заявляет Мартин Винтеркорн на второй день своего процесса по делу о дизельных автомобилях. Он посвятил "почти всю свою профессиональную жизнь" группе Volkswagen, превратив ее в "одну из самых успешных автомобильных компаний в мире" до своего ухода. Сейчас он предстает перед судом, чего категорически отрицает.

Он добровольно взял на себя ответственность, сделав выплату Volkswagen в 2021 году. "Однако мне трудно поверить, что меня обвиняют в уголовных преступлениях, как это подразумевается обвинительным заключением прокуратуры Брауншвейга", - заявляет бывший CEO Volkswagen. Винтеркорн подозревается в коммерческом мошенничестве, даче ложных показаний и манипулировании рынком, связанных с манипулированием данными выбросов автомобилей Volkswagen в Европе и США в период с 2006 по 2015 год.

Винтеркорн "не понимал" технические проблемы

На второй день процесса Винтеркорна в зале суда меньше народу, но судебные залы по-прежнему полны людей. Винтеркорн, одетый в черный костюм и бордовый галстук, улыбается сотруднику суда и кивает прокурору, прежде чем взять свои бумаги. Накануне были зачитаны три обвинительных заключения против Винтеркорна.

Винтеркорн делает заявление ровным тоном. Он рассказывает о своей карьере, занимаемых должностях и сопутствующих им обязанностях, в том числе о том, что он был CEO Volkswagen с 2007 по 2015 год. Он подчеркивает, что его роль была в основном стратегической, и что он не был обязан лично заниматься отдельными техническими проблемами или решать проблемы, связанные с автомобилями, проданными много лет назад на определенном рынке.

Он объясняет сложные структуры группы Volkswagen, предназначенные для отдаления повседневных вопросов от совета директоров. "Однако существует обязанность предоставлять подробные и правдивые отчеты вышестоящим лицам, в частности, совету директоров", - объясняет Винтеркорн. Только получив такую информацию, они могут принять "обоснованные и соответствующие решения". Винтеркорн пытается объяснить, почему манипулированная информация о выбросах могла не дойти до него так рано, как утверждает прокуратура.

Позже, когда речь заходит о конкретных обвинениях, Винтеркорн признает: "В то время я не полностью понимал технические вызовы". Он подчеркивает, что он "не разработчик двигателей, не специалист по очистке выхлопных газов и не программист, способный управлять системами управления двигателем и выхлопными газами". Чтобы понять функциональность этого программного обеспечения, ему потребовались бы технические объяснения от специалистов, которых он не получил в то время.

Германия остается его домом с 2020 года

Винтеркорн говорит трезво, делая паузы, чтобы пить воду и прочищать горло, но в целом его голос остается твердым. Тем не менее, он кажется затронутым обвинительным заключением в США. В 2020 году власти США выдали ордер на его арест. "Меня это задело, потому что я не вижу возможности эффективно защищаться от обвинений, предъявленных в Германии, из США", - признает Винтеркорн. Он мог бы сделать это только перед американским судом. "С тех пор я не покидал Германию".

Он также выражает эмоции по поводу обвинений со стороны акционеров, которые чувствуют себя обманутыми им. "Обвинение прокуратуры в том, что я, как CEO, не принял достаточных мер, ввела в заблуждение клиентов и акционеров и thus сделал себя уголовно ответственным, глубоко задевает меня на закате моей карьеры", - заявляет Винтеркорн. Это не было его отношением как руководителя Audi и Volkswagen. Если бы он знал об этом раньше, "я не колебался бы, чтобы заняться и прояснить вопрос", - заявляет Винтеркорн.

Винтеркорн также опровергает обвинения в манипулировании рынком и даче ложных показаний. Он чувствует негодование по поводу того, как с ним обращались во время расследования парламентского комитета Бундестага. "Меня допрашивали почти два часа", - говорит Винтеркорн. "Несколько раз пытались расспросить меня о темах, о которых я уже заявил, что буду молчать". У него было право молчать, но он этого не сделал, считая это неподходящим.

Адвокаты Винтеркорна, Каролин Хай и Керстен фон Шенк, по очереди выступают от его имени. Для выводов Винтеркорн снова занимает место на свидетельском месте. Перед заявлением Винтеркорна его адвокаты также сделали заявление, назвав обвинительное заключение "смешанным и драматическим" и критикуя прокуратуру за то, что она представила мало доказательств в поддержку своих утверждений. Судья объяснил в начале, что переговоры о возможном соглашении состоялись после первого дня процесса, но они не увенчались успехом.

Процесс продолжается 12 сентября. Планируется допросить Бернда Готтвеиса, бывшего главу комитета по безопасности продукции Volkswagen. Всего запланировано 89 дней судебных заседаний. В случае осуждения Винтеркорн может получить максимальный тюремный срок до десяти лет.

Во время своего процесса Винтеркорн упоминает свою долгую связь с Volkswagen, заявляя: "Я посвятил почти всю свою профессиональную жизнь группе Volkswagen, превратив ее в одну из самых успешных автомобильных компаний в мире до своего ухода". Позже, когда речь заходит о конкретных обвинениях, он признает: "В то время я не полностью понимал технические вызовы. Я не разработчик двигателей, не специалист по очистке выхлопных газов и не программист, способный управлять системами управления двигателем и выхлопными газами". Эти предложения содержат слово "VW" и упоминают бывшего CEO и его связь с компанией.

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