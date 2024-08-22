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Бывший политик под следствием за убийство журналиста в Вегасе утверждает: "Я невиновен"

В среду в судебном зале экс-политик из Невады, подозреваемый в смертельном ножечном нападении на расследователя из Лас-Вегаса после серии негативных репортажей, дал показания в ходе судебного разбирательства по обвинению в убийстве.

 and  Max Becker
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Сегодня в суде бывший административный руководитель округа Кларк Роберт Теллеc, который был...
Сегодня в суде бывший административный руководитель округа Кларк Роберт Теллеc, который был заключен под стражу по обвинению в убийстве известного журналиста Джеффа Germana из Las Vegas Review-Journal, провел несколько часов, давая показания. Ожидается, что он продолжит давать показания завтра на рассвете.

Бывший политик под следствием за убийство журналиста в Вегасе утверждает: "Я невиновен"

Роберт Теллес, бывший 47-летний начальник административного управления округа Кларк, признал себя невиновным в обвинении в убийстве с применением deadly weapon в связи со смертью журналиста Лас-Вегас Ревью-Джорнал Джеффа Germana в сентябре 2022 года.

Во время длительного свидетельства Теллес заявил, обращаясь к присяжным: "Я хочу ясно дать понять, я полностью невиновен. Я не убивал мистера Germana."

Теллес, который не получил никаких вопросов от своего адвоката, неоднократно выражал чувство нервозности во время свидетельства и упомянул, что быть обвиненным в этом преступлении было для него ужасным опытом.

Прерывания суда от стороны обвинения, которые были поддержаны судьей, часто прерывали рассказ Теллеса. Судья Ливитт призывал его придерживаться своих личных знаний и фактов, а не высказывать свои мнения.

Теллес повторил точки зрения, представленные его адвокатом, Робертом Драсковичем, во вступительных заявлениях на суде, утверждая, что он был ложно обвинен после попытки разоблачить коррупцию, будучи начальником административного управления округа Кларк.

"Какой-то странный совпадение, не правда ли," - прокомментировал Теллес, "что мистер Герман был убит, и все это возложили на меня. Никаких последствий, никаких последствий."

Когда суд завершил работу на день, Теллес все еще представлял доказательства и должен был продолжить свое свидетельство на следующее утро. Судебное разбирательство должно возобновиться в 10:30.

Обвинители утверждают, что Теллес, движимый гневом из-за статей Germana, которые разоблачали беспорядки в его политическом офисе, надел маску и ждал снаружи дома репортера, прежде чем смертельно зарезать его. Около двух дюжин свидетелей выступили на стороне обвинения, которые представили видеодоказательства и физические доказательства, связывающие Теллеса с маской подозреваемого, красным автомобилем на месте преступления и ДНК, найденной под ногтями Germana.

С другой стороны, защита утверждает, что Теллес был подставлен из-за его усилий по реформированию своего политического офиса, которые разозлили "старую гвардию".

"С самого начала они были одержимы Робертом Теллесом, и только Робертом Теллесом," - заявил Драскович во вступительных заявлениях на суде.

Поражение на выборах Теллеса

Разбирательство в округе Кларк почти через два года после убийства вызвало опасения по поводу насилия в отношении журналистов, даже в Соединенных Штатах. С 1992 года 14 журналистов погибли в США, последний - телерепортер, который был смертельно ранен в Флориде в прошлом году, когда освещал предыдущее нападение, согласно Комитету по защите журналистов.

Герман, 69 лет, писал об темной стороне "Города грехов" и освещал организованную преступность, коррумпированных чиновников и непорядочные правительственные агентства на протяжении всей своей жизни. Однако прокуроры утверждают, что именно освещение малоизвестного офиса начальника административного управления округа Кларк привело к его гибели.

Герман писал об обвинениях в неподобающем поведении в офисе начальника административного управления округа Кларк, сообщая, что Теллес создал враждебную рабочую среду и имел неподобающие отношения со стажером.

В ответ на эти статьи Теллес опубликовал сообщения на веб-сайте своей кампании и написал письмо Герману, отрицая обвинения и называя Германа пытающимся опорочить его. В июне 2022 года Теллес проиграл переизбрание на демократических праймериз.

Германа нашли мертвым снаружи его дома с множественными ножевыми ранениями 2 сентября 2022 года. Он работал над историей о Теллесе в момент своей смерти, согласно Ревью-Джорнал.

Обвинительное заключение гласит, что убийство было "умышленным, преднамеренным и спланированным" или совершено "в засаде".

Развития судебного процесса

В течение ряда свидетелей обвинение представило доказательства с видеозаписей, ДНК и обыска дома и устройств Теллеса, связывающие его с убийством. Свидетели включали соседей Germana, которые обнаружили его тело, тех, кто работал с Теллесом, и детективов, расследовавших дело.

Ключевым доказательством были видеозаписи с улиц дома Germana в день его смерти, показывающие подозрительного человека в большой соломенной шляпе, оранжевой куртке и серых кроссовках Nike, а также в красном SUV. Подозреваемый виден, прячущийся в кустах возле дома, ожидая Germana, уходя и возвращаясь, прежде чем finally уйти.

Красный SUV принадлежал семье Теллеса, а разрезанная соломенная шляпа и разрезанные серые кроссовки Nike были найдены во время обыска его дома, согласно обвинению. Кроме того, ДНК, найденная под ногтями Germana, совпадала с ДНК Теллеса, утверждают прокуроры.

Расследователи также изучили телефон Теллеса и обнаружили изображения дома Germana и связанные с ним поиски, согласно обвинению.

Прокуроры также предоставили объяснение времени и мотива убийства: Герман писал критические статьи о управлении Теллеса, и Теллес получил электронное письмо, связанное с запросом общедоступных записей, за 15 часов до убийства, согласно обвинению.

Для защиты Драскович во вступительных заявлениях на суде утверждал, что Теллес пытался реформировать офис начальника административного управления округа Кларк, что вызвало гнев "старой гвардии" в офисе. Это привело к расследованию взяточничества в отношении Теллеса, но отслеживание его сотового телефона показало, что он не присутствовал на месте преступления во время убийства, заявил Драскович.

Кроме того, он поставил под сомнение качество полицейского расследования и предложил возможность заговора.

"Нет никакого разумного объяснения тому, почему шляпа и кроссовки были разрезаны на куски, кроме как для маскировки и более легкого размещения их," - заявил он. "Важно то, что на них нет крови, и нет никаких предметов, связывающих эти вещи, найденные в доме мистера Теллеса, с Джеффом Германом."

Теллес выразил свою недоверие во время суда, сказав: "Несправедливо, что эта ситуация происходит с нами, простая неверная интерпретация привела к таким серьезным последствиям". После суда общественность округа Кларк широко дискутировала о последствиях дела для журналистов, с адвокатом Теллеса Робертом Драсковичем, утверждающим: "Это судебное разбирательство подняло важные вопросы о безопасности и защите журналистов в Соединенных Штатах, и в качестве общества мы должны гарантировать соблюдение и уважение их прав".

Сравнениеodilка подозреваемого в убийстве на камере видеонаблюдения (слева) с фрагментами соломенной шляпы, обнаруженными во время обыска на двух том Теллеса.

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