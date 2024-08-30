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Бывший партнер Кубалай публично извинился

Джорджина Флюр завершила свои отношения со своим бывшим партнером Кубілай Оzdemir. Эта бизнес-леди теперь хочет общаться со своим общим ребенком.

 and  Wendy Allen
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Дороти Флёр обнаруживает открытые обсуждения о продлении её отношений в лагере джунглей

- Бывший партнер Кубалай публично извинился

Эта американская горка любви часто становилась новостью, с взаимными обвинениями в насилие. Джорджина Флёр (34) и её бывший партнёр, предприниматель Кубилай Оздемир, больше не общаются, а Флёр воспитывает их трёхлетнего ребёнка одна в Дубае. В сезоне Allstars Dschungelcamp (RTL, также доступен на RTL+) она поделилась размышлениями о бурном романе. Её бывший якобы раскаялся в интервью RTL и выразил желание восстановить связь с дочерью.

"Потерянная в любви"

Флёр заявила, что отношения начали трещать по швам уже на их первую Рождественскую встречу, как она рассказала своим сокамерникам. Позже "Куби" якобы захотел принять участие в "Das Sommerhaus der Stars" (2020), чтобы показать, что они всё ещё вместе. Однако в доме возникли разногласия. Рationale Флёр для того, чтобы выдержать это, была: "Я была так погружена в любовь. [...] Я была от него без ума."

Их дочь родилась в 2021 году. Флёр заявила, что агрессивное поведение её бывшего по отношению к ней послужило катализатором для её ухода: "Я нашла храбрость через свою дочь, чтобы уйти от него и избавиться от его существования." Ранее в лагере она выразила: "Меня грустит думать о том, как грустно будет, когда мне придётся объяснить ей, что у неё нет отца." Она также предложила, что поддерживала бы контакт между отцом и дочерью: "Можно отправить открытку или позвонить, просто проявить интерес к своей плоти и крови."

трезвость для детей

В интервью RTL Кубилай Оздемир подчеркнул: "Настало время сказать: я люблю всех своих детей, я люблю своих старших детей и также свою младшую дочь и сына." О своей дочери с Флёр он сказал: "Я хочу установить контакт с ребёнком как можно скорее - чем скорее, тем лучше."

Согласно RTL, предприниматель признал и преодолел свои личные проблемы, оставаясь трезвым в течение двух лет. "Я в основном преобразился, я работал над собой", - сказал Оздемир. "Я прошёл множество терапевтических сеансов и провёл месяц в реабилитационной клинике. Это не было легко, я вложил в это всё своё сердце. Я сделал это в основном для своих детей." О своих вспышках в отношениях с Флёр он сказал: "Я извиняюсь за всё. Может быть, меня простят." Однако у него нет plans вступать в диалог со своей бывшей. "Это не из-за злобы. Это самосохранение ради ребёнка."

В том же интервью RTL Оздемир упомянул о своём намерении посмотреть сезон Allstars Dschungelcamp, где Флёр говорила о их отношениях, сказав: "Я обязательно посмотрю этот эпизод." Кроме того, когда его спросили об платформе RTL+, он выразил интерес к просмотру других сезонов, сказав: "Я надеюсь нагнать другие сезоны тоже, на RTL+."

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