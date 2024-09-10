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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Бывший партнер Чептегей умер от ожогов.

Мод спровоцировал волнение или вызвал беспорядки

 and  John Stellmacher
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Ребеcca Чептегеи и бывший спутник, якобы, имели разногласия по финансовым вопросам.
Ребеcca Чептегеи и бывший спутник, якобы, имели разногласия по финансовым вопросам.

Бывший партнер Чептегей умер от ожогов.

Смерть угандийской марафонки Ребекки Чептегеи вызвала скорбь и возмущение. Ее бывшего возлюбленного, виновника, не привлекли к ответственности. К сожалению, он также встретил свой конец. Он погиб от полученных в результате поджога травм.

После смерти Ребекки Чептегеи несколько дней назад, ее бывший бойфренд также встретил свой конец от ожоговых травм, полученных в результате нападения. Диксон Ндьема Марангач облил Чептегеи бензином после церкви на прошлой неделе и поджег.

Спортсменка, занявшая 44-е место в марафонских дисциплинах на Олимпийских играх в Париже, скончалась в четверг. У нее были ожоги более чем на 75% тела.

Марангач также получил тяжелые травмы в результате нападения. Он скончался ранним утром в понедельник в отделении интенсивной терапии, как сообщил представитель кенийской больницы. У него было обожжено более 30% тела. Сначала его состояние считалось улучшающимся. Марангачу было предъявлено обвинение в убийстве.

"От имени значимого другого"

По словам местных властей, пара ссорилась из-за небольшого участка земли на северо-западе Кении, где жила и тренировалась Чептегеи. СМИ сообщают, что Чептегеи хотела построить на этой земле дом для себя и своих детей.

Родители Чептегеи критиковали полицию за то, что они не обращали внимания на их жалобы на бывшего компаньона. "Этот человек следовал за ней везде, даже когда она недавно посещала Уганду", - сказал отец Чептегеи. "Полиция на местном участке поддерживала ее партнера. Никаких действий не было предпринято, даже после подачи заявления всего за несколько дней до инцидента. Чептегеи оставляет после себя двух дочерей от предыдущего союза".

Нападение на Чептегеи вызвало скорбь и гнев, воспринятое как еще один кровавый пример насилия в отношении женщин в Кении. Как минимум две другие спортсменки были убиты своими партнерами в Кении с 2021 года. Большинство убийств женщин совершается их партнерами или членами семьи. Африка имеет наибольшее количество фемицидов в мире, почти в десять раз больше, чем в Европе, согласно данным ООН.

Чептегеи будет похоронена 14 сентября возле родительского дома на востоке Уганды, как сообщил Угандийский олимпийский комитет.

После трагического инцидента Европейский союз осудил рост насилия в отношении женщин в Кении. Европейский союз также пообещал поддержать усилия Кении по укреплению мер безопасности для его женских спортсменок.

Нападение на Ребекку Чептегеи вызвало международное возмущение, побудив международные организации, в том числе Европейский союз, призвать к более решительным действиям против насилия в отношении женщин.

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