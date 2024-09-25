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Бывший партнер Банкмана-Фрида получил тюремный срок

 and  Katherine Bradley
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После слушаний в октябре 2023 года бывший CEO FTX Эллисон покидает здание суда в Нью-Йорке
После слушаний в октябре 2023 года бывший CEO FTX Эллисон покидает здание суда в Нью-Йорке

Бывший партнер Банкмана-Фрида получил тюремный срок

Саманта Банкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) бывшая подруга, Каролин Эллисон (Caroline Ellison), отбывает двухлетний тюремный срок. Эллисон, которая помогла в судебном процессе против Банкман-Фрида и также была обвинена в связке с крахом криптовалютной биржи FTX, была признана виновной в нецелевом использовании средств клиентов. Об этом объявила прокуратура Манхэттена.

Изначально Эллисон могла получить до 110 лет тюрьмы. Однако она сотрудничала с властями и дала показания против Банкман-Фрида. Ее адвокаты просили о снисхождении, утверждая, что тюремное заключение не является необходимым. Прокуратура не запросила конкретного наказания, но порекомендовала суду учесть сотрудничество Эллисон.

В ноябре 2022 года вторая по величине криптобиржа FTX подала заявление о банкротстве. Это потрясло мир криптовалют, так как Банкман-Фрид считался символом криптовалют как легитимного выбора для инвестиций. Крах произошел, когда было обнаружено, что FTX использовала средства клиентов для поддержки криптоинвестиционной компании Alameda Research, которую также основал Банкман-Фрид.

До этого Эллисон возглавляла Alameda Research и состояла в отношениях с Банкман-Фридом. Банкман-Фрид получил 25-летний тюремный срок и множество других обвинений за мошенничество. В настоящее время он обжалует приговор.

Крах FTX оказал значительное влияние на криптоэкономику, вызвав волну неопределенности и волатильности на рынке. Экономика сильно зависит от доверия инвесторов, и скандал вокруг FTX и неправомерное использование средств клиентов потенциально подорвал это доверие.

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