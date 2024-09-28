Бывший партнер Аарона проходит экспертизу наследства отцов.

С тех пор, как на свет появился маленький Принц Картер, вокруг того, является ли Аарон Картер его отцом, не утихают споры. Недавно Мела́ни Мартин, его мать и бывшая невеста, прошла ДНК-тест, чтобы положить конец этим спекуляциям. Поскольку Картер не оставил завещания, результаты теста наконец-то внесли ясность.

Как сообщает "TMZ", Мартин подтвердила, что результаты ДНК-теста доказывают, что покойный певец действительно является отцом ее двухлетнего сына. Общественность сомневалась в отцовстве Картера после его смерти, и Мартин столкнулась с многочисленными негативными комментариями и безосновательными слухами.

Рассказывая "People", она сказала, что результаты теста и благополучие их семьи принесли ей покой. "Принцу скоро исполнится три года. Мы рады, что у нас есть друг друга. Он такой умный и полный жизни малыш, и мы не могли быть счастливее".

Мартин и Картер встречались и расставались между 2020 и 2022 годами. Принц родился в ноябре 2021 года, и пара объявила о своем расставании через неделю. Они помирились в декабре 2021 года, но в конечном итоге расстались в феврале 2022 года.

Без завещания

Аарон Картер скончался 5 ноября 2022 года в возрасте 34 лет. Его внезапную смерть сообщили в полицейском управлении Ланкастера, Калифорния, где его нашли утонувшим в ванне дома. Расследование показало, что смерть Картера была несчастным случаем, вызванным сочетанием седативных средств и вдыхаемого газа. В теле Картера были обнаружены альпразолам, вещество, используемое для лечения тревоги и панических расстройств, и дифторэтан, газ, который может вызывать эйфорию при вдыхании.

Интересно, что за год до своей смерти Мартин подала в суд на нескольких врачей и аптек от имени Принца. Иск утверждал, что эти медицинские работники прописывали гидрокодон, оксикодон и альпразолам без надлежащих причин, зная о психических проблемах Картера. Более того, он обвинял аптеку в пренебрежении возможными рисками, связанными с лекарствами, и психическими проблемами Картера. К сожалению, Картер не составил завещание перед своей кончиной, оставив свое имущество на усмотрение системы правосудия Калифорнии.

После подтверждения отцовства Аарона Картера с помощью ДНК-теста Мела́ни Мартин выразила облегчение "People", упомянув приближающийся день рождения своего сына и их счастье как семьи. Внимание общественности теперь переключилось на обсуждение наследства и возможной ответственности, учитывая, что Картер не оставил завещания.

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