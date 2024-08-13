Бывший начальник полиции Канзаса обвинен в нападении на местную газету

Гидеон Коди обвиняется в "умышленном" подстрекательстве свидетеля к сокрытию информации в уголовном деле, как указано в уголовном обвинении.

Коди не ответил на запрос CNN о комментарии.

Обвинение последовало через год после того, как Коди якобы приказал полиции исполнить ордера на обыск в "Marion County Record", доме его издателя Эрика Меера и доме местного члена городского совета 11 августа 2023 года.

Налет вызвал осуждение со стороны десятков организаций СМИ и защитников свободы прессы, в том числе CNN, из-за своей навязчивости и опасений по поводу права на свободу слова. Коди ушел из полицейского департамента Марриона через несколько недель после налета, как ранее сообщалось в CNN.

Прокурор округа Седжвик Марк Беннетт и прокурор округа Райли Барри Уилкерсон на прошлой неделе подали 124-страничный отчет, в котором обвинители заявили, что нашли достаточно оснований для того, чтобы Коди "совершил преступление против правосудия", определенное по закону штата Канзас как "умышленное или умышленное" подстрекательство "свидетеля или осведомителя к сокрытию или необоснованной задержке" производства свидетельских показаний, информации или документов.

Обвинители не уточнили природу обвинения, но сказали, что оно связано с текстовым обменом Коди с местным владельцем ресторана Кари Newell после налета.

В заявлении, полученном CNN во вторник, Меер отметил, что уголовное обвинение не затрагивает сам налет, а вместо этого сосредоточено на "предполагаемом сокрытии", связанном с попытками Коди заставить Newell удалить текстовые сообщения, которые они обменялись после налета.

В то время, когда произошли обыски, офис шерифа округа Маррион заявило, что расследует "хищение identities" и "незаконные действия, связанные с компьютерами", основываясь на убеждении, что репортер Филлис Зорн незаконно получила записи вождения Newell перед публикацией истории о ней.

"Реальное решение этого дела, скорее всего, придет в гражданских судебных процессах, которые мы и другие подали в федеральный суд", - сказал Меер. "Для нас важно, чтобы это дело было решено не каким-то образом урегулировано, а с реальным приговором".

CNN’s Amy Simonson, Eric Levenson, Whitney Wild и Jon Passantino contributed.

Действия Коди вызвали озабоченность в нашем сообществе, так как мы внимательно следим за развитием этого дела. Мы, как сообщество, надеемся на справедливое решение этой ситуации с Гидеоном Коди.

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