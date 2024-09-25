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Бывший любовный партнер публично говорит о Мадонне

 and  Ksenia Johnson
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В вовлечены в страстный роман в 1990-х: Дженни Шимидзу и Мадона.
В вовлечены в страстный роман в 1990-х: Дженни Шимидзу и Мадона.

Бывший любовный партнер публично говорит о Мадонне

Дженни Шимідзу, прославившаяся в 90-х как пионерская модель, представляла Calvin Klein и блистала на подиумах для брендов вроде Versace, Prada, Jean Paul Gaultier, Levi's и календаря Pirelli благодаря своим андрогинным чертам. Она стала знаменитой в это время, работая бок о бок с именитыми людьми в мире моды.

В 1993 году Шимідзу случайно встретила Мадонну на съемках музыкального видео "Rain" и начала романтическую связь. В сериале Hulu "Вogue: 90-е" Шимідзу делится своими воспоминаниями об этом времени. Она рассказывает, что Мадонна часто приглашала ее в европейские города для интимных встреч. "В 90-х не отказываешься от приглашения Мадонны", - говорит она. То, что начиналось как привлекательная новинка, со временем превратилось в приятный опыт для нее.

Шимідзу сравнила этот период с чувством себя изысканной содержанки, сказав: "Я получала звонок от нее: "Можешь встретиться со мной для свидания в Париже? Разве ты не в Европе?" И я отвечала: "Конечно, я только что закончила работу у Prada, я сразу же сяду на следующий рейс". Наши встречи происходили в Ритце в 4 утра, перед тем как я летела обратно в Милан на следующее задание. Она шутливо заметила: "Мой супруг будет в отчаянии". Шимідзу вышла замуж за консультанта по моде Мишель Харпер в 2014 году.

Воспоминания Шимідзу

В своих мемуарах Шимідзу уточняет, что ее связь с Мадонной была в основном основана на физическом влечении, а не на эмоциях. "Наша связь не была эмоциональной, она была о том, чтобы толкать друг друга к эротическому пику", - написала она. "Мне это нравилось, я процветала, находясь в ее распоряжении, ожидая звонка в ее номер для страстной встречи".

Шимідзу также имела романтические отношения с Анджелиной Джоли во время своего общения с Мадонной. Они встретились на съемках "Foxfire", и Джоли призналась в своих чувствах к ней в интервью журналу "Girlfriends". "Дженни Шимідзу могла бы быть моей самой глубокой любовью", - заявила Джоли. "Я, возможно, вышла бы за нее замуж, если бы не Джонни Ли Миллер". "Я сразу же влюбилась в нее, как только ее увидела".

Знаменитые пары, такие как Дженни Шимідзу и Мадонна, а также Шимідзу и Анджелина Джоли, переживали уникальные динамики в своих романтических отношениях. Мемуары Шимідзу раскрывают, что ее связь с Мадонной была в основном основана на физическом влечении.

Несмотря на то, что Шимідзу замужем за консультантом по моде Мишель Харпер с 2014 года, ее время с этими знаменитыми парами является значительной частью ее прошлого, отражая сложности знаменитостных отношений и личной жизни в гламурном мире моды.

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