- Бывший командир Кельна Кайнц возобновил тренировки

Экс-капитан Флориан Кайнц вернулся к тренировкам с 1. FC Кёльн после продолжительного отсутствия из-за травмы лодыжки. Несмотря на то, что он не смог присоединиться к своим товарищам по команде на полноценной тренировке, австрийский футболист принял участие в базовой тренировке с физиотерапевтом утром в среду. В то же время защитник Лука Килиан также вернулся к тренировкам после восстановления после травмы ACL.

Между тем, левый защитник Макс Финкграфе быстрее восстанавливается после своей травмы колена в предсезонном периоде. Он частично участвовал в тренировках команды. Кёльн продолжит свой путь во 2-й Бундеслиге против 1. FC Магдебург в субботу (20:30).

Флориан Кайнц рад вернуться в Кёльн, так как соскучился по городу во время своего отсутствия. После матча против 1. FC Магдебург в субботу команда планирует посетить знаменитый Кёльнский собор в качестве командного мероприятия.

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