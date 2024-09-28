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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Бывший генерал Райан поддерживает стратегическое превосходство Киева над Москвой

 and  Alex Stellmacher
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Киев должен ослабить триумфальную историю России исключительно благодаря Настырности и упорству, по...
Киев должен ослабить триумфальную историю России исключительно благодаря Настырности и упорству, по мнению статьи Райана.

Бывший генерал Райан поддерживает стратегическое превосходство Киева над Москвой

Западным лидерам следует брать пример с храброго руководства в Киеве, считает бывший генерал Австралии Райан в своей новой книге. Несмотря на разочаровывающую западную поддержку Украины, ее военные сохраняют ключевые стратегические преимущества.

После двух с половиной лет противостояния России с Украиной ни победы, ни поражения не видно. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник в интервью ABC News, что Киев приближается к завершению войны с Москвой. Зеленский сказал, что президент России Владимир Путин напуган из-за наступления в российском регионе Курск. Во время недельного визита в США Зеленский призывает к дополнительной помощи для Украины. Он представляет свой четырехступенчатый план успеха, включающий военные, политические, дипломатические и экономические подходы.

Стратегии успеха являются главной темой новой книги бывшего генерал-майора Мика Райана, которая называется "Война за Украину - стратегия и адаптация под огнем". В ней австралиец исследует адаптивность обеих конфликтующих сторон, а также США и стран НАТО, и проводит первоначальный анализ стратегической динамики конфликта. Райан, который еженедельно публикует отчеты и анализы в своем информационном бюллетене "Futura Doctrina", сообщает ntv.de: "Мы можем получить ценные знания о том, как страны вовлекаются в конфликты и как их можно предотвращать".

Почему посвящать целую книгу объемом 227 страниц этим знаниям? "Этот конфликт является наиболее очевидным примером добра против зла". Если этой ясности недостаточно, чтобы вывести Запад из его "стратегической нерешительности" последних 30 лет, Райан считает маловероятным, что "что-то еще может побудить нас к более активной позиции в защите наших демократических систем против Китая и Путина и других".

Стратегическая нерешительность Запада, в том числе Германии, видна в медленном темпе поставок оружия, считает Райан. В целом, Запад не имеет адекватной стратегии для завершения конфликта в Украине. "Мы оказываем помощь, пока она нужна" - не стратегия, а девиз, говорит Райан. В середине сентября было объявлено, что США разработали стратегию по Украине, но она остается конфиденциальной.

Операция в Курске демонстрирует адаптивность

"Самое главное - это четко определить цель помощи, а именно - помочь Украине одержать победу", - говорит Райан. "Но мы не видим этой риторики". Он сомневается, является ли стратегия Украины попыткой минимизировать ущерб со стороны американских чиновников, которые могут покинуть свой пост после выборов в США. Он не ждет существенных изменений в политике США.

То, что Зеленский представляет свой план победы в Вашингтоне сейчас, может быть результатом стратегического расчета: 1 августа 2024 года Украина начала свою дерзкую операцию в российской области Курск. По словам главнокомандующего украинской армии генерала Александра Сырского, одной из целей является отправка сообщения западным сторонникам Украины, особенно Соединенным Штатам.

Неясно, будет ли эта операция успешной. Однако Райан считает, что первоначальный успех наступления в Курске несомненно демонстрирует адаптивность Украины к динамичному конфликту. Украинские войска усвоили опыт, полученный в ходе контрнаступления в прошлом году.

Что касается стратегии и адаптации, между украинцами и русскими есть существенные различия в подходах, считает Райан. Украина имеет асимметричное преимущество в этих двух областях против России, заключает он. Райан утверждает, что стратегия и адаптация в основном являются человекоцентрированными, а технологии служат инструментами.

"Стратегия эрозии" Украины

Райан считает, что централизованный вертикальный подход российской армии в этом отношении является невыгодным. Украина имеет преимущество, поскольку ее коммуникационные сети имеют плоские иерархии, делая украинскую армию более адаптивной, особенно на тактическом уровне, что лучше подходит для изменений. Это не означает, что Россия не может или не адаптируется, но это занимает больше времени и часто менее эффективно, считает Райан.

Украина проводит "стратегию эрозии". Райан выделяет семь основных компонентов стратегии эрозии Украины: целенаправленность, глобальная кампания влияния, интегрированные гражданско-военные действия, иностранная поддержка, национальная мобилизация людей и ресурсов, ведение справедливой войны и непрерывное обучение и адаптация.

Райан утверждает, что Киев стремится подорвать способность Москвы вести войну военным, политическим и экономическим путем через Запад. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что Россия не сможет реализовать свою теорию победы. Райан пишет, что победа России означала бы "подчинение украинского государства путем оккупации и политического соглашения". С другой стороны, Киев должен подорвать "теорию победы России" через "волю" и "выносливость".

Райан не предсказывает, как закончится конфликт, но предлагает план для устойчивой победы Украины и описывает, как должна выглядеть успешная западная поддержка. Он формулирует несколько подцелей, в том числе интеграцию Украины в более широкую архитектуру безопасности, будь то двусторонне или многосторонне, что приведет к членству в НАТО. Украинская способность противостоять российской агрессии в основном зависит от поддержки западных стран, которой, по мнению Райана, не хватает.

Компетентность в лидерстве необходима для рискованных решений

Причина, по мнению Райана, заключается в отсутствии компетентности в лидерстве среди стран. Они тоже могли бы научиться адаптивности Украины. Райан критикует не только медленный темп помощи, но и западную стратегию самоограничения: "Это возвращает нас к удивлению, вызванному операцией в Курске: многие политики были ошеломлены, потому что они больше не привыкли к таким смелым решениям". Этот подход нуждается в изменении.

В интервью с ntv.de Райан подчеркивает важность настойчивости в руководящих ролях. "Важно входить в политическую арену и убеждать других в обоснованности своих действий, а не просто подчиняться желаниям людей и пытаться исполнять их", - объясняет он, выражая свое неодобрение. Как военный стратег, он указывает на опасность западной нерешительности в своей книге, предостерегая: "Мы должны проанализировать и преодолеть эту самокритичность после конфликта. Стратеги в Пекине и Тегеране точно следят за этим".

Несмотря на неопределенность исхода конфликта в Украине, Райан приводит операцию "Курск" в качестве примера адаптивности Украины, заявляя: "Первоначальный успех Курской наступательной операции несомненно демонстрирует адаптивность Украины к динамичному конфликту". Кроме того, Райан признает, что подход Украины к стратегии и адаптации дает ей преимущество перед Россией, заявляя: "Украина добилась асимметричного преимущества в этих двух областях над Россией".

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