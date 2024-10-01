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Бывший финансовый специалист Олеариус представил своего импичментатора

 and  Yaroslav Smith
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Приостановка суда из-за неспособности 82-летнего Олеария участвовать.
Приостановка суда из-за неспособности 82-летнего Олеария участвовать.

Бывший финансовый специалист Олеариус представил своего импичментатора

Процесс, связанный с бывшим главой банка М.М. Варбурга, М.М., вызвал значительный резонанс. Прокурор Брорхилькер предъявил обвинения Кристиану Олеариусу в участии в крупномасштабной схеме мошенничества с налогами Cum-Ex. Однако приговор так и не был вынесен. Теперь команда адвокатов Олеариуса переходит в наступление.

Адвокаты Олеариуса подали уголовный иск против бывшего прокурора Анны Брорхилькер. В заявлении они утверждают, что она "умышленно и сознательно основывала обвинения против сотрудников банка Варбурга на неполной и ложной информации". Важный свидетель, также проходивший по делу, якобы лгал под присягой не менее шести раз перед земельным судом в Бонне, необоснованно обвиняя Олеариуса и других.

Кристиан Олеариус, бывший CEO частного банка М.М. Варбург в Гамбурге, был связан со скандалом Cum-Ex, в котором банки обманули государство на сумму не менее 10 миллиардов евро. Процесс против Олеариуса был приостановлен в июне из-за его состояния здоровья - ему было 82 года, и он не мог предстать перед судом. Приговор, ни оправдательный, ни обвинительный, не был вынесен. Олеариуса обвиняли в тяжком налоговом мошенничестве, и он неизменно заявлял о своей невиновности.

Основное обвинение против адвокатов Олеариуса основано на консультационной встрече, якобы состоявшейся во время процесса, на которой якобы было достигнуто преступное соглашение. Сообщается, что свидетель якобы присутствовал на встрече с Олеариусом в банке Варбурга "раньше 2007 года".

Триумф Олеариуса в Северном Рейне-Вестфалии

Исследование записей календаря и электронных данных показывает, что "такого преступного соглашения не было, и такой встречи не проводилось", согласно заявлению. На самом деле, свидетель впервые встретил Олеариуса в конце 2008 года, "более чем через год после начала транзакций в мае 2007 года, которые привели к осуждению сотрудников банка Варбурга". Это указывает на то, что свидетель сознательно лгал.

Брорхилькер обвиняют в представлении ложных и неполных уличающих доказательств от свидетелей как подлинных и достаточных в нескольких обвинительных актах. Кроме того, она якобы игнорировала признаки обмана свидетелей. Брорхилькер ушла из государственной службы и теперь работает в ассоциации Bürgerbewegung Finanzwende, выступающей за всеобъемлющее решение скандалов с налогами Cum-Ex и Cum-Cum.

Недавно Олеариус одержал судебную победу. Он подал в суд на землю Северный Рейн-Вестфалия, утверждая, что был публично предвзят и нарушены его личные права из-за комментариев двух чиновников. Административный суд Кёльна в основном встал на сторону Олеариуса. В 2021 году ARD показал документальный фильм, в котором была Брорхилькер; Олеариус был включен и назван в фильме.

После судебной победы Олеариус требует компенсации от земли Северный Рейн-Вестфалия, считая, что его банковская репутация была испорчена необоснованными обвинениями и публичными комментариями чиновников. Промышленность банков внимательно следит за этим делом, так как его исход может стать прецедентом для аналогичных дел о клевете на individuals в отрасли.

Несмотря на то, что Брорхилькер перешла на работу в ассоциацию Bürgerbewegung Finanzwende, многие ставят под сомнение ее credibility и порядочность в свете обвинений в отношении ее ведения дела о мошенничестве с налогами Cum-Ex и последующего влияния на карьеру Олеариуса в банковской сфере.

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