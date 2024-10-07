Бывший чудотворный "Бавария" удивляет "Бавария" после матча плей-офф лиги - "Боруссия Дортмунд"

В этом уик-энд Бундеслиги результаты топ-команд были смешанными: Байер 04 Леверкузен, ведя 2:0, споткнулся против дебютантов Хольштайн Киль. Боруссия Дортмунд, блиставшая в Лиге чемпионов, споткнулась в чемпионате на Union Berlin. Bochum и Бремен вернулись домой без очков.

ВФЛ Bochum vs ВФЛ Волфсбург 1:3 (0:2)

Для клуба Бундеслиги ВФЛ Bochum нет облегчения перед международным перерывом, так как они остаются без побед после шестого тура. Дома они проиграли ВФЛ Волфсбург 1:3 (0:2). В результате команда Петера Цейдлера занимает последнее место в таблице с одним пунктом.

Голы Волфсбурга на Ruhrstadion были забиты Тиаго Томасом (21.), прервав thus свою засуху, и Йонасом Виндом с дублем (37./88.). Мирон Баоду забил промежуточный гол для Bochum (72.). Решение было принято после тщательного видеопросмотра и пенальти в ворота хозяев, который Винд не смог реализовать против вратаря Патрика Дрюеса, но забил после отскока.

Вердер Бремен vs SC Фрайбург 0:1 (0:0)

Благодаря Рицу Доану, SC Фрайбург повторил свой лучший старт в истории. Команда, тренируемая Юлианом Штутцером, победила 1:0 (0:0) на выезде у Вердера Бремен в шестом туре, завоевав свою четвертую победу в сезоне. Доан забил решающий гол для Фрайбурга на 75-й минуте, несмотря на то, что гости не использовали свои шансы ранее. Бремен не смог забить дома в третий раз в сезоне.

Четыре победы в первых шести матчах - это достижение, которое ранее добивал легендарный тренер Фрайбурга Кристиан Штreich в сезонах 2019/20 и 2022/23. При Штутцере бреслауэрцы теперь прочно обосновались в верхней части таблицы, в то время как Вердер продолжает поиски домашней победы и остается в середине таблицы.

Байер Леверкузен vs Хольштайн Киль 2:2 (2:1)

Байер Леверкузен потерпел неожиданное поражение против дебютантов Бундеслиги Хольштайн Киль. Несмотря на преимущество в два гола, двукратные чемпионы довольствовались ничьей 2:2 (2:1) против упорных новичков, упустив возможность улучшить свой рекорд в чемпионате под руководством тренера Хаби Алонсо.

В основном односторонней игре Виктору Бонифасу (4.) и Йонасу Hofmann (8.) открыли счет для Леверкузена. Однако они затем замедлили темп и поплатились, когда Макс Гешвилл (45+5) сравнял счет для Киля прямо перед перерывом. Фите Арп (69., пенальти) перевернул игру и организовал сенсацию. Победа над Эйфуртом Франкфурт в воскресенье могла бы увеличить отрыв Баварии над Леверкузеном до пяти очков.

1. FC Union Berlin vs Боруссия Дортмунд 2:1 (2:0)

Боруссия Дортмунд вернулась на землю после своей голевой феерии против Celtic Glasgow. Четыре дня после впечатляющей победы 7:1 в Лиге чемпионов команда тренера Нури Сахина проиграла 1:2 (0:2) на выезде Union Berlin и все еще ждет своей первой выездной победы в Бундеслиге.

Кевин Вогт (26., пенальти) и Йорбе Вертессен (45.) забили за неукротимый Union Berlin, а Юлиан Рьорсен (62.), бывший игрок Union, забил гол за Дортмунд, но этого оказалось недостаточно. Большую часть матча Дортмунд, без Адейеми, который получил травму мышц в матче с Celtic, казался бедным в атаке. Адейеми блистал своей креативностью и тремя голами в матче с Celtic.

Превосходная форма SC Фрайбурга продолжается

После впечатляющей победы 1:0 над Вердером Бремен, SC Фрайбург продлил свою победную серию до четырех матчей в Бундеслиге.

Противоположные судьбы Фрайбурга и Бремена

В то время как SC Фрайбург наслаждается успехом в верхней части таблицы, Вердер Бремен все еще ищет свою первую домашнюю победу в сезоне, вновь неудачно сыграв против Фрайбурга.

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