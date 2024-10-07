Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиSC Фрайбург

Бывший чудотворный "Бавария" удивляет "Бавария" после матча плей-офф лиги - "Боруссия Дортмунд"

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

Бывший чудотворный "Бавария" удивляет "Бавария" после матча плей-офф лиги - "Боруссия Дортмунд"

В этом уик-энд Бундеслиги результаты топ-команд были смешанными: Байер 04 Леверкузен, ведя 2:0, споткнулся против дебютантов Хольштайн Киль. Боруссия Дортмунд, блиставшая в Лиге чемпионов, споткнулась в чемпионате на Union Berlin. Bochum и Бремен вернулись домой без очков.

ВФЛ Bochum vs ВФЛ Волфсбург 1:3 (0:2)

Для клуба Бундеслиги ВФЛ Bochum нет облегчения перед международным перерывом, так как они остаются без побед после шестого тура. Дома они проиграли ВФЛ Волфсбург 1:3 (0:2). В результате команда Петера Цейдлера занимает последнее место в таблице с одним пунктом.

Голы Волфсбурга на Ruhrstadion были забиты Тиаго Томасом (21.), прервав thus свою засуху, и Йонасом Виндом с дублем (37./88.). Мирон Баоду забил промежуточный гол для Bochum (72.). Решение было принято после тщательного видеопросмотра и пенальти в ворота хозяев, который Винд не смог реализовать против вратаря Патрика Дрюеса, но забил после отскока.

Вердер Бремен vs SC Фрайбург 0:1 (0:0)

Благодаря Рицу Доану, SC Фрайбург повторил свой лучший старт в истории. Команда, тренируемая Юлианом Штутцером, победила 1:0 (0:0) на выезде у Вердера Бремен в шестом туре, завоевав свою четвертую победу в сезоне. Доан забил решающий гол для Фрайбурга на 75-й минуте, несмотря на то, что гости не использовали свои шансы ранее. Бремен не смог забить дома в третий раз в сезоне.

Четыре победы в первых шести матчах - это достижение, которое ранее добивал легендарный тренер Фрайбурга Кристиан Штreich в сезонах 2019/20 и 2022/23. При Штутцере бреслауэрцы теперь прочно обосновались в верхней части таблицы, в то время как Вердер продолжает поиски домашней победы и остается в середине таблицы.

Байер Леверкузен vs Хольштайн Киль 2:2 (2:1)

Байер Леверкузен потерпел неожиданное поражение против дебютантов Бундеслиги Хольштайн Киль. Несмотря на преимущество в два гола, двукратные чемпионы довольствовались ничьей 2:2 (2:1) против упорных новичков, упустив возможность улучшить свой рекорд в чемпионате под руководством тренера Хаби Алонсо.

В основном односторонней игре Виктору Бонифасу (4.) и Йонасу Hofmann (8.) открыли счет для Леверкузена. Однако они затем замедлили темп и поплатились, когда Макс Гешвилл (45+5) сравнял счет для Киля прямо перед перерывом. Фите Арп (69., пенальти) перевернул игру и организовал сенсацию. Победа над Эйфуртом Франкфурт в воскресенье могла бы увеличить отрыв Баварии над Леверкузеном до пяти очков.

1. FC Union Berlin vs Боруссия Дортмунд 2:1 (2:0)

Боруссия Дортмунд вернулась на землю после своей голевой феерии против Celtic Glasgow. Четыре дня после впечатляющей победы 7:1 в Лиге чемпионов команда тренера Нури Сахина проиграла 1:2 (0:2) на выезде Union Berlin и все еще ждет своей первой выездной победы в Бундеслиге.

Кевин Вогт (26., пенальти) и Йорбе Вертессен (45.) забили за неукротимый Union Berlin, а Юлиан Рьорсен (62.), бывший игрок Union, забил гол за Дортмунд, но этого оказалось недостаточно. Большую часть матча Дортмунд, без Адейеми, который получил травму мышц в матче с Celtic, казался бедным в атаке. Адейеми блистал своей креативностью и тремя голами в матче с Celtic.

Превосходная форма SC Фрайбурга продолжается

После впечатляющей победы 1:0 над Вердером Бремен, SC Фрайбург продлил свою победную серию до четырех матчей в Бундеслиге.

Противоположные судьбы Фрайбурга и Бремена

В то время как SC Фрайбург наслаждается успехом в верхней части таблицы, Вердер Бремен все еще ищет свою первую домашнюю победу в сезоне, вновь неудачно сыграв против Фрайбурга.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Новые товарищи по команде ЛА Лейкерс: Леброн Джеймс и его сын Бронни дебютируют как дуэт.
Спорт

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом.

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом. В небывалом событии легенда НБА Леброн Джеймс впервые разделил площадку со своим сыном Бронни. Несмотря на этот исторический момент, путь Бронни к тому, чтобы сравняться со статусом своего отца, все еще в

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно