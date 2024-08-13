- Бывший член Бундестага дает показания на судебном процессе "Рейхсбургер"

После четырехнедельного перерыва в Франкфурте возобновился террористический процесс, в котором фигурирует Генрих XIII Принц Ройсс. Бывший член Бундестага Биргит Мальсак-Винкеманн стала первым подсудимым, кто подробно высказался о выдвинутых обвинений со стороны Общего федерального прокурора (ОФП). Рожденная в Дармштадте, она представляла AfD в Бундестаге с 2017 по 2021 год и работала судьей в Берлине в течение многих лет.

Критика процесса и дистанцирование от соучастников

Перед тем, как начать свои заявления о подсудимых в трех процессах во Франкфурте, Мюнхене и Штутгарте, 60-летняя женщина выразила свое недовольство процессами против группы. Она описала процесс как историю, раздутую ОФП, в которой в основном пожилые люди содержатся под стражей без причины. "Это скандал, не имеющий прецедента", - сказала она на 17-м дне процесса. Она не смогла объяснить обвинения иначе, чем сказав, что они, должно быть, были придуманы воображением ОФП.

Некоторые подсудимые также были в плохом состоянии или больны. "Я не знаю, сколько еще смертей они хотят быть ответственными в этом процессе", - сказала она председательствующему судье Юргену Бонку, имея в виду уже умершего подсудимого Норберта Г.

Ведение через Бундестаг

ОФП обвиняет ее в контрабанде других подсудимых в Бундестаг и разведке здания с ними. Она якобы была членом так называемого Союза и ответственной за портфель юстиции. Ее также обвиняют в активном поиске новых людей для союза Ройсса.

"Экскурсии по Бундестагу не имели ничего общего с тем, что последовало", - подчеркнула она. Это было обычное "туристическое действие". Мальсак-Винкеманн провела сотни людей через Бундестаг за свою карьеру и даже не могла сказать, были ли определенные члены группы присутствовали во время экскурсии. Она видит эти экскурсии как службу члена Бундестага народу.

По данным ОФП, группа планировала вооруженное нападение на Бундестаг, чтобы захватить депутатов в заложники и тем самым инициировать смену системы. Мальсак-Винкеманн подчеркнула: "Не было намерения когда-либо штурмовать Бундестаг. Это сказка". Этот переворот должен был произойти по сигналу так называемого Альянса, о котором несколько подсудимых сообщали на встречах группы и якобы имели контакты. Мальсак-Винкеманн описала Альянс как "обман" и "химеру".

Три процесса параллельно

Во Франкфурте девять подсудимых обвиняются в членстве в террористической организации или поддержке ее. Подсудимые якобы сознательно приняли смерти в планируемом перевороте, согласно обвинению. До вынесения приговора подсудимые считаются невиновными. Всего 26 предполагаемых заговорщиков должны ответить за себя в двух параллельных процессах в Мюнхене и Штутгарте. Процесс продолжится в четверг (15 августа в 9:30).

В своем выступлении Мальсак-Винкеманн выразила разочарование тем, что процесс проходит в Гессене, назвав это беспрецедентным скандалом. Она работала судьей в Берлине до своего времени в Бундестаге.

Несмотря на обвинения в отношении нее за проведение подсудимых через Бундестаг и участие в Совете Союза, Мальсак-Винкеманн настаивала на том, что эти действия были всего лишь частью ее обязанностей как члена Бундестага и не имели отношения к якобы террористическим планам. Гессен, будучи местом проведения франкфуртского процесса, был неотъемлемой частью контекста ее заявлений.

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