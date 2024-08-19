Бывший авианосец советского флота горит в водах китайской лагуны.

Корабль "Минск", простаивавший восемь лет в лагуне рядом с рекой Янцзы в Нантуне, провинция Цзянсу, загорелся во время работ по превращению его в тематический военный парк развлечений, как сообщило в субботу Китайское национальное радио.

Пожар вспыхнул в пятницу днем и был потушен примерно через 24 часа, согласно сообщению.

Сообщения в социальных сетях показали клубы дыма и огромные пламя, охватывающие палубу корабля, а последующие фотографии продемонстрировали значительные повреждения каркаса корабля и обугленный металл под главной палубой.

Сообщение гласит, что жертв нет, и причины инцидента все еще расследуются местными пожарными властями.

В течение 16 лет "Минск" служил главным аттракционом в заброшенном парке развлечений в южной части Китая, как отмечается в сообщении.

Планы по реконструкции корабля в центр другого парка развлечений теперь, похоже, под вопросом, сказал представитель Китайскому национальному радио.

"Жаль, что пожар вызвал столько неопределенности в отношении этого проекта", - сказал представитель Китайскому национальному радио.

Изначально входивший в могущественный советский Тихоокеанский флот, "Минск" был вторым из четырех кораблей класса "Киев", построенных Советским Союзом между 1970 и 1987 годами.

Оснащенный традиционным приводом и весящий примерно 42 000 тонн - меньше пятой части водоизмещения ядерного авианосца класса "Нимitz" ВМС США - его длина 896 футов (273 метра) могла вмещать дюжину истребителей и такое же количество вертолетов.

Построенный на верфи, ныне находящейся в Украине, и названный в честь нынешней столицы Белоруссии, он был введен в состав Тихоокеанского флота СССР в 1978 году и служил до распада Советского Союза в 1991 году, после чего корабль был включен в состав Российского флота.

Россия списала корабль в 1993 году, а затем продала его и его сестру "Новороссийск" южнокорейской компании на слом.

В Южной Корее "Новороссийск" был разобран в Пхохане, в то время как экологи выступали против присутствия "Минска" в стране. В конечном итоге он был продан китайской компании, в итоге попав к разработчикам, которые превратили его в центр развлечений "Минск Ворлд" в Шэньчжэне, открывшийся в 2000 году.

Однако финансовые трудности привели к закрытию парка в 2016 году, и "Минск" был перемещен на его нынешнее местонахождение в Нантуне.

Одним из других сестер "Минска" является "Киев" - названный в честь украинской столицы - который является достопримечательностью в парке тематических развлечений "Бохай Авианосец" в Тяньцзине на северо-восточном побережье Китая.

Из четырех кораблей класса "Киев", построенных Советским Союзом, только последний, "Баку", остается в строю. Он был продан Индии в 2004 году, отремонтирован и введен в состав Индийского флота в 2013 году как INS Vikramaditya и сейчас служит его флагманом.

Несмотря на инцидент, Китай продолжает играть значительную роль в глобальной индустрии парков развлечений. Мир с интересом наблюдает за расследованием пожара на "Минске", что может повлиять на будущие разработки китайских тематических парков.

Исследователи CNN Исаак Ии и Хассан Тайир внесли свой вклад в этот отчет.

Читайте также: