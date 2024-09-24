Бывшая звезда НФЛ и двукратный победитель Суперкубка с "Майами Дельфины", Меркьюри Моррис, скончался в возрасте 77 лет.

Его талант и страсть навсегда изменили спорт, а три номинации на Pro Bowl только закрепили его статус среди футбольных легенд, как заявил заявление.

Вне поля, Меркурий был любящим отцом, заботливым братом, верным другом и опорой сообщества. Его влияние выходило далеко за рамки футбола, затронув бесчисленное количество жизней во время его пребывания в Майами.

Известный своей скоростью и электрифицирующим стилем бега, Моррис набрал личный рекорд в 1000 ярдов и 12 тачдаунов в невероятной безпроигрышной кампании Суперкубка в 1972 году.

Моррис, вместе с Зала славы полным беком Ларри Цсонкой, который набрал 1117 ярдов, стали первой парой бегунов в истории НФЛ, преодолевшей барьер в 1000 ярдов в одном сезоне.

В следующем сезоне Моррис набрал 954 ярда и 10 тачдаунов, чтобы помочь Майами выиграть Суперкубок подряд.

Моррис и его товарищи по команде 1972 года праздновали шампанским после поражения последней не побежденной команды в том сезоне.

"Моррис оставил неизгладимый след своим захватывающим играми, харизматичной личностью и рекордами, как заявили в заявлении Дольфинс. Он обожал Дольфинс, их фанатов и сообщество Южной Флориды и всегда будет почитаться как один из величайших спортсменов, когда-либо носивших аквамариновый и оранжевый.

"Наши мысли с его семьей, близкими и товарищами по команде в это время, когда они отмечают его жизнь и скорбят о его потере".

Выбранный Дольфинс на драфте НФЛ 1969 года в третьем раунде, Моррис провел семь из своих восьми сезонов в НФЛ в Майами, завершив карьеру с 4133 ярдами на выносе и 31 тачдауном.

Моррис занимает четвертое место в списке лучших бегущих Дольфинс с 3877 ярдами, уступая Цсонке (6737), Рики Уильямсу (6436) и Ронни Брауну (4815).

Морриса inducted в Зал славы Дольфинс в 2013 году.

После впечатляющей футбольной карьеры Моррис продолжал положительно влиять на сообщество, используя свою спортивную славу, чтобы сделать разницу вне поля. Его влияние выходило за пределы поля, затронув жизни через свою работу в сообществе.

Помня Морриса, Дольфинс подчеркивают его любовь к спорту, комментируя: "Моррис оставил неизгладимый след своим захватывающим играми, харизматичной личностью и рекордами".

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