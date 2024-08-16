- Бывшая Дженнифер Гарнер навестила меня на день рождения.

Бен Аффлек (52) якобы провел свой день рождения со своей бывшей женой. По данным "Page Six", Дженнифер Гарнер (52) видели, как она посещает арендованный дом Аффлека в Брентвуде, Калифорния в четверг (15 августа). Фотографии показывают актрису, выходящую из машины.

Бывшая пара, которая развелась в 2018 году, кажется, поддерживает хорошие отношения и вместе воспитывает своих детей Виолетту (18), Серфину (15) и Сэмуэля (12).

Между тем, бывшая жена Аффлека, Дженнифер Лопес (55), вспоминает свой собственный день рождения. На 52-й день рождения Аффлека она опубликовала серию фотографий в Instagram, которые, похоже, были сделаны на своем собственном дне рождения несколько недель назад. Она носила то же платье, которое было показано в клипе, опубликованном в честь ее дня рождения. Муж Лопес отсутствовал на июльских празднованиях, которые включали вечеринку "Бриджертон".

Поговаривают, что брак Аффлека и Лопес испытывает трудности уже несколько месяцев. В прошлую субботу Лопес якобы посетила Аффлека в Брентвуде, но не для того, чтобы увидеть своего партнера, а чтобы сопровождать его сына Сэмуэля в торговый центр. Инсайдеры рассказали журналу, что она поддерживает хорошие отношения с его детьми.

Также поговаривают, что их общий особняк выставлен на продажу, а документы о разводе готовы, но еще не поданы. Аффлек и Лопес были парой с 2002 по 2004 год и снова сошлись в 2021 году, поженившись через год.

Несмотря на слухи о проблемах в браке, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес продолжают дружелюбно воспитывать детей, как продемонстрировало посещение Лопес арендованного дома Аффлека, чтобы провести время с их сыном Сэмуэлем. Их бывший брак с 2002 по 2004 год и последующее воссоединение в 2021 году привели к созданию уникальной семьи, в которой брак является важной частью их общей истории.

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