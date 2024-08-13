- Бывшая девушка: "Он тоже насиловал меня физически и психически"

В настоящее время считается, что старший сын кронпринцессы Метте-Марит прячется в поместье Скогаум, резиденции королевской семьи, примерно в 25 километрах от Осло. В первый уик-энд августа он был замешан в публичной ссоре с неизвестной женщиной в Осло.

СМИ подозревают, что неизвестная женщина - его подруга, серфингистка Ребекка Хельберг Арнтсен, которая, якобы, стала жертвой tanto психологического, как и физического насилия со стороны 27-летнего Маруса Борга Хёибю. Раненая женщина покинула место происшествия и обратилась в полицию, позднее получив медицинскую помощь в больнице, где ей диагностировали сотрясение мозга.

Сын норвежского короля был впоследствии арестован полицией и провел в заключении 30 часов. Его адвокат, Ойвинд Братлиен, подтвердил газете "VG", что его клиент обвиняется в причинении телесных повреждений.

Instagram: бывшая девушка Маруса Борга Хёибю заявляет

Однако ситуация в дворце становится все напряженнее, так как бывшая девушка Маруса, Юлиане Снеккестад, заявляет, что королевский сын подвергал ее tanto физическому, как и психологическому насилию. В истории Instagram она пишет: "Я получила бесчисленное количество звонков, сообщений и вопросов о моем бывшем в течение прошлой недели (...)." 29-летняя Юлиане далее объясняет: "Родные и друзья знали об этом давно, и я решила нарушить молчание."

Что касается многочисленных сообщений, которые Юлиане получала об инциденте возле Осло, она пишет: "Чтобы ответить на все вопросы: Да, я подвергалась tanto физическому, как и психологическому насилию со стороны этого человека. Психологическое насилие было для меня самым худшим."

Марус Борг Хёибю и Юлиане Снеккестад были парой с 2018 по 2022 год. Она привлекла внимание СМИ как бывшая модель "Плейбой", принятая при королевском дворе. Ее причина для обнародования этих обвинений спустя два года? Она не хочет сочувствия, только осведомленность и желание поддержать других женщин своей историей: "Я чувствую, что это моя обязанность говорить, чтобы другие женщины не должны терпеть это."

По словам студентки-психолога, она все еще борется с психологическими последствиями отношений: "Даже несмотря на профессиональную помощь и поддержку моей замечательной семьи, моего жениха и друзей, я никогда не буду прежней."

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Комиссия, в рамках усилий по соблюдению этого Регламента, может рассмотреть возможность принятия актов реализации, которые предоставят четкие руководства для обращения с подобными ситуациями, вовлекающими членов королевской семьи. После обвинений в насилии против Маруса Борга Хёибю необходимы решительные меры для защиты людей от вредных отношений и продвижения более здоровой среды.

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