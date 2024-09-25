Быстрые зарядные станции проходят испытания в транспортном клубе Германии

Автоклуб Европа (ACE) провел тщательную оценку быстрых зарядных станций в Германии и обнаружил, что большинство из них соответствуют базовым требованиям, при этом более одной трети получили оценку "отлично". Однако есть области, которые нуждаются в улучшении.

При всестороннем обследовании 189 быстрых зарядных станций с общим количеством точек зарядки 1737 только 3 объекта не соответствовали установленным критериям. 37% объектов получили оценку "отлично", а 61% - прошли оценку.

Многие быстрые зарядные станции разделили первое место, набрав 18,5 из возможных 19 баллов. К числу лучших относятся зарядный парк EnBW в Лихтенау возле Кемниц, зарядные хабы Audi в Мюнхене и Нюрнберге, а также зарядный комплекс Sortimo в Инновационном парке в Цузмаржаузен. В среднем по стране балл составил 13,17.

К сожалению, самая низкооцененная станция, быстрая зарядная станция EnBW на улице Зале в Шёнебек, набрала всего 8 баллов, не дотянув до проходного балла 9. Аналогично, Q1 Autostrom в Триптисе и Allego в Вайле ам Райне набрали 8,5 и 8,75 баллов соответственно, не дотянув до проходного балла.

EnBW лидирует в рейтинге

Энергетическая компания EnBW лидировала в тестах с 46 быстрыми зарядными станциями. За ней следуют Ionity и Aral Pulse с 26 и 25 станциями соответственно. Стоит отметить, что Ionity имеет наибольший процент станций, получивших оценку "отлично" - 69%.

Объекты оценивались по 24 критериям. ACE дал высокую оценку 92% зарядных парков за их легкость в нахождении. Отличную производительность зарядки получили 86% быстрых зарядных станций. Существует 1143 точки зарядки с мощностью более 300 кВт, 292 - от 150 до 299 кВт и 202 - от 50 до 149 кВт.

68% получили высокую оценку за безопасность движения, 63% - за обслуживание и дружелюбие к семье, а 48% - за доступность для людей с ограниченными возможностями. ACE подчеркнул необходимость улучшения доступности для людей с ограниченными возможностями.

Электромобильность продолжает процветать в Германии, что подчеркивается большим количеством быстрых зарядных станций, оцененных ACE. Среди них зарядные станции EnBW, такие как та, что находится в Лихтенау возле Кемниц, отличаются в области электромобильности и часто получают оценку "отлично".

Несмотря на положительные результаты в целом, есть призыв к улучшению доступности зарядных комплексов для людей с ограниченными возможностями, что является областью для дальнейшего улучшения в области электромобильности.

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