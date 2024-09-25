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Быстрые зарядные станции проходят испытания в транспортном клубе Германии

 and  Carmen Simpson
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Учет доступности был ключевым аспектом испытания быстрой зарядной станции, проведенного АСЕ,...
Учет доступности был ключевым аспектом испытания быстрой зарядной станции, проведенного АСЕ, вопрос, который Ассоциация дорожного движения отметила как требующий улучшения в многочисленных ситуациях.

Быстрые зарядные станции проходят испытания в транспортном клубе Германии

Автоклуб Европа (ACE) провел тщательную оценку быстрых зарядных станций в Германии и обнаружил, что большинство из них соответствуют базовым требованиям, при этом более одной трети получили оценку "отлично". Однако есть области, которые нуждаются в улучшении.

При всестороннем обследовании 189 быстрых зарядных станций с общим количеством точек зарядки 1737 только 3 объекта не соответствовали установленным критериям. 37% объектов получили оценку "отлично", а 61% - прошли оценку.

Многие быстрые зарядные станции разделили первое место, набрав 18,5 из возможных 19 баллов. К числу лучших относятся зарядный парк EnBW в Лихтенау возле Кемниц, зарядные хабы Audi в Мюнхене и Нюрнберге, а также зарядный комплекс Sortimo в Инновационном парке в Цузмаржаузен. В среднем по стране балл составил 13,17.

К сожалению, самая низкооцененная станция, быстрая зарядная станция EnBW на улице Зале в Шёнебек, набрала всего 8 баллов, не дотянув до проходного балла 9. Аналогично, Q1 Autostrom в Триптисе и Allego в Вайле ам Райне набрали 8,5 и 8,75 баллов соответственно, не дотянув до проходного балла.

EnBW лидирует в рейтинге

Энергетическая компания EnBW лидировала в тестах с 46 быстрыми зарядными станциями. За ней следуют Ionity и Aral Pulse с 26 и 25 станциями соответственно. Стоит отметить, что Ionity имеет наибольший процент станций, получивших оценку "отлично" - 69%.

Объекты оценивались по 24 критериям. ACE дал высокую оценку 92% зарядных парков за их легкость в нахождении. Отличную производительность зарядки получили 86% быстрых зарядных станций. Существует 1143 точки зарядки с мощностью более 300 кВт, 292 - от 150 до 299 кВт и 202 - от 50 до 149 кВт.

68% получили высокую оценку за безопасность движения, 63% - за обслуживание и дружелюбие к семье, а 48% - за доступность для людей с ограниченными возможностями. ACE подчеркнул необходимость улучшения доступности для людей с ограниченными возможностями.

Электромобильность продолжает процветать в Германии, что подчеркивается большим количеством быстрых зарядных станций, оцененных ACE. Среди них зарядные станции EnBW, такие как та, что находится в Лихтенау возле Кемниц, отличаются в области электромобильности и часто получают оценку "отлично".

Несмотря на положительные результаты в целом, есть призыв к улучшению доступности зарядных комплексов для людей с ограниченными возможностями, что является областью для дальнейшего улучшения в области электромобильности.

Примерно две трети станций быстрой зарядки Ionity получили высочайшие оценки.

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