- Быстрый урожай огурцов достиг пикового уровня

После непростого старта сезон производства огурцов в Нижней Баварии сейчас идет полным ходом. Погода время от времени вызывала беспокойство у фермеров. Сезон начался в апреле с прохладной и нестабильной погодой, как сообщил Патрик Шарль, консультант по фруктам и овощам в Ассоциации баварских фермеров (BBV). Летние месяцы принесли жару и периодические дожди, что привело к удовлетворительным урожаям огурцов. Однако остается неизвестным, приведет ли сезон и к финансовому успеху. Период сбора продлится до конца сентября, в зависимости от погодных условий.

Огурцы лучше всего растут при сочетании солнца, дождя и ночных температурах выше 15 градусов, объясняет Шарль. Весна была сложной из-за холодных периодов.

Массивные наводнения в Баварии в начале июня имели минимальное влияние на фермеров, выращивающих огурцы. В основном другие регионы пострадали. Тем не менее, поля в Нижней Баварии тоже были подтоплены. Фермерам удалось откачать воду. Если поля остаются под водой несколько дней, это может привести к недостатку кислорода в корнях и распространению заболеваний.

Размер имеет решающее значение при маркетинге огурцов для консервирования, согласно Шарлю. Мелкие огурцы, такие как корнишон, требуют больше ручного труда при сборе на каждый килограмм. Тем не менее, фермеры получают больше за килограмм. Более крупные огурцы, однако, имеют меньше конкуренции, например, из Турции.

Сбор мелких огурцов позволяет регулярный сбор, но с увеличением трудозатрат. В противном случае фермеры могут дать огурцам дозреть дольше и собирать их, когда они станут больше. Шарль выступает за баланс между обоими методами.

Изобилие урожая огурцов в Нижней Баварии и других регионах в этом году приводит к насыщению рынка. К концу сезона не ясно, приведет ли урожай и к коммерческому успеху.

Найти достаточно сезонных рабочих является проблемой для фермеров, согласно эксперту BBV. Убедиться в наличии достаточной сезонной рабочей силы становится все труднее. Большинство сборщиков урожая в этом районе происходят из Румынии, Польши и Молдовы.

Нижняя Бавария признана крупнейшим непрерывным регионом выращивания огурцов в Европе. Среди ее клиентов также крупные сети быстрого питания, которые используют огурцы в качестве гарнира для своих бургеров.

Успех фермеров, выращивающих огурцы в крупнейшем непрерывном регионе Европы, Нижней Баварии, привлекает внимание крупных сетей быстрого питания. Несмотря на вызовы, связанные с непредсказуемой погодой и нехваткой рабочей силы, производство огурцов в Нижней Баварии сейчас процветает, внеся значительный вклад в региональную экономику.

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