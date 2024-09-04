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Федеральные земли ГерманииНовостиТранспорт и телекоммуникации

Быстрый байкер не соблюдает лимит 30 миль в час, чтобы добраться до парикмахерской.

При проверке 30 км/ч зоны дорожная полиция замечает мотоциклиста, превышающего разрешенную скорость более чем вдвое. Кажется, что его оправдание - срочный вопрос расписания.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута
Водитель мотоцикла оправдал рискованное вождение приближающимся назначенным визитом в...
Водитель мотоцикла оправдал рискованное вождение приближающимся назначенным визитом в парикмахерскую.

- Быстрый байкер не соблюдает лимит 30 миль в час, чтобы добраться до парикмахерской.

Из-за назначенной встречи 21-летний мотоциклист из Вальдкрайбурга (район Мюльдорф айн Инн) был пойман за превышение скорости в зоне 30 км/ч. По словам полиции, у 21-летнего была странная причина для такой высокой скорости. "Я просто обязан попасть в салон!" - заявил он authorities.

К сожалению, это не спасло его от последствий его превышения скорости. Так как он ехал со скоростью 74 км/ч, ему грозит штраф в размере 400 евро, два балла штрафных очков и одно месячное лишение водительских прав.

Несмотря на его необходимость в скорости, зависимость мотоциклиста от транспорта и связи для назначенной встречи в салоне не смогла предотвратить последствия. Лицом к лицу с судебной системой, он был оштрафован на 400 евро, получил два штрафных балла и должен был выдержать одно месячное лишение водительских прав из-за своей чрезмерной скорости.

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