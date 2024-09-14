Быстрое решение проблемы чистоты в Дрездене - настоящая задача

Угроза нарастает: Дрезден ожидает скорого наводнения. Пожарная служба намерена демонтировать и убрать поврежденные секции Каролобриджа до того, как это произойдет. Как выразился представитель пожарной службы, "Если эта область затопит, наша работа станет невозможной".

Работа по сносу и расчистке Каролобриджа, частично обрушившегося в Дрездене, продвигается быстрыми темпами. "Мы боремся со временем", - признался спикер пожарной службы Михаэль Кляйре. Работы продолжались круглосуточно, и был достигнут значительный прогресс.

Цель остается такой же - закончить расчистку к воскресенью. Кляйре объяснил, ссылаясь на ожидаемое поднятие уровня реки Эльбы, "Эта область будет под водой, если уровень воды поднимется, что сделает нашу работу невозможной".

Часть Каролобриджа, расположенная над Эльбой и примыкающая к историческому центру Дрездена, обрушилась в ранние утренние часы в среду. К счастью, о жертвах не сообщалось. Обрушение затронуло секцию С, которая несла трамвайную линию и пешеходную дорожку. Дорожное движение было перенаправлено на соседние мосты А и Б. Кляйре сообщил, что на секции С ведутся подготовительные работы для бурения скважин, параллельно с демонтажными работами, чтобы оценить стабильность этих областей и внести вклад в расследование причин обрушения.

Прибыла военная помощь

В пятницу вечером на место прибыли две армейские бульдозера, называемые "Бюффел". Кляйре выразил благодарность за помощь. "Ситуация складывается по-разному, и если уровень воды поднимется, нам придется отвести наше оборудование - земля уже грязная из-за дождя, и машины могут застрять".

Представитель бундесвера в Саксонии, лейтенант colonel Роберт Хаберманн, сказал: "Бундесвер был развернут для оказания помощи в спасательных и демонтажных работах гражданских сил здесь в рамках административной процедуры оказания помощи". Примерно 30 солдат были派遣自中德地区到达现场。

Их задача - быть готовыми в случае поломок гражданской техники для сноса и предотвращения травм персонала. Хаберманн привел пример, "Экскаватор может перевернуться или соскользнуть в фундамент из-за погодных условий и состояния почвы".

"Бюффел", по словам бундесвера, оснащен краном мощностью 1500 лошадиных сил, способным поднимать 30 тонн. Его шасси подобно танку Leopard 2, предназначенному для преодоления препятствий и удаления почвы. Он даже может передвигаться по воде.

По прогнозам, уровень реки Эльбы достигнет критического уровня 1 в субботу вечером на шкале Pegel Schöna. Дрезден может ожидать это повышение уровня воды к утру воскресенья, согласно центру контроля наводнений. Эксперты ожидают быстрого роста уровня воды, достигающего критического уровня 3. Самые высокие уровни воды на саксонских шкалах Эльбы ожидаются в среду и четверг следующей недели.

Прибытие военной помощи в виде армейских бульдозеров "Бюффел" своевременно, как отмечает Кляйре, "Если уровень воды поднимется, нам придется отвести наше оборудование". Наводнение, ожидаемое на воскресенье, согласно центру контроля наводнений, может сделать работу пожарной службы невозможной. Это является отсылкой к наводнению 2021 года, когда река Эльба прогнозируется достичь критического уровня 3, что может затронуть затопленные районы и сделать дальнейшую работу невозможной.

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