Быстрое распространение вируса поппокса в африканских регионах

Здравоохранительные организации сейчас сталкиваются с тревожным ростом случаев Monkeypox, превышающим общее число за предыдущий год. Этот вирус представляет серьезную угрозу для детей в возрасте до 15 лет. Международная медицинская благотворительная организация "Врачи без границ" выразила серьезную обеспокоенность ситуацией в Демократической Республике Конго.

Европейские власти зарегистрировали больше случаев инфекции Monkeypox, чем за весь предыдущий год. Вирус представляет особую угрозу для детей младше 15 лет. Медицинская благотворительная организация "Докторы без границ" особо обеспокоена ситуацией в Демократической Республике Конго.

По данным Африканского союза по здравоохранению (CDC), за последнюю неделю было зарегистрировано около 1,200 подозрительных или подтвержденных случаев инфекции Monkeypox с тремя различными вариантами, в том числе 1b.

С начала года было зарегистрировано около 18,737 случаев Monkeypox в Африке, что значительно превышает число случаев в 2022 году, согласно данным CDC. На данный момент инфекция Monkeypox подтверждена в 12 странах-членах Африканского Союза, с 541 летальным исходом.

Международная благотворительная организация "Докторы без границ" выразила обеспокоенность быстрым распространением заболевания, особенно в Демократической Республике Конго. "Нас беспокоит не только недавняя мутация, но и тот факт, что заболевание появилось в лагерях беженцев вокруг Гома, где люди живут в тесноте, и болезнь может быстро распространиться", - сказал Ясмин Бехрендс, глобальный эксперт по здравоохранению организации в Германии. "Доктора без границ" уже усилили свою работу с экстренными командами на востоке Конго в течение последних двух месяцев.

Возможно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень тревоги в связи с новыми вспышками Monkeypox в Африке и появлением более опасных вариантов 1b. Это делается для того, чтобы подготовить членов во всем мире с опытом. Возможно, этот вирус, известный в течение десятилетий как "monkey pox", может передаваться от животных к животным, но также может передаваться от человека к человеку, например, при сексуальных контактах. Симптомы включают поражения кожи, высокую температуру и боли в мышцах.

"Без улучшения доступа к вакцинам, тысячи людей, в том числе дети в возрасте до 15 лет, не смогут получить защиту от инфекции", - сказал Жюстин Эйонг, эпидемиологический координатор "Докторов без границ" в Демократической Республике Конго. Этот возрастной диапазон особенно уязвим для вируса Monkeypox: дети в возрасте до 15 лет составляли 56% всех случаев Monkeypox и 79% всех летальных исходов за этот год.

Вторник, Швеция стала первой страной Европы, сообщившей о случае инфекции вируса 1b у своего жителя. Зараженное лицо - путешественник, вернувшийся из части Африки, пострадавшей от вспышки Monkeypox.

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