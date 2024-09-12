Быстро растущие лесные пожары вокруг Лос-Анджелеса вызывают беспокойство.

В Калифорнии, особенно в районе Лос-Анджелеса, бушует лесной пожар, который разрушает множество домов. В среду официальные лица штата объявили, что пожар "Бридж" (Bridge Fire), начавшийся в воскресенье в горах к северу от Лос-Анджелеса, затронул Райтвуд и гору Бальди, а также популярный горнолыжный курорт. По крайней мере 33 дома и несколько коттеджей сгорели дотла. Жителей призывают к масштабной эвакуации.

Жительница каньона Дженни Аланиз поделилась со станцией KTLA своим кошмарным опытом, сказав: "Огонь пришел прямо сюда, и мы не смогли взять ничего с собой". Ей удалось спасти только своих питомцев. "Наш дом сгорит", - печально призналась она. Обгоревшие останки домов и автомобилей были видны в Райтвуде.

Пожар впервые вспыхнул в воскресенье днем в Национальном лесу Анжелос к северу от Лос-Анджелеса, охватив территорию 1600 гектаров к вторнику. К среде днем, несмотря на все усилия властей, пламя разрослось до 49 000 гектаров. Огонь прорвался через густую растительность, распространившись на Райтвуд в округе Сан-Бернардино и горнолыжный курорт Mountain High.

По словам операторов курорта, основные подъемники и сооружения выдержали удар с минимальными повреждениями.

Шериф Лос-Анджелесского округа Роберт Луна сообщил, что трое человек, в том числе один из его заместителей, оказались отрезаны огнем в изолированной области возле горы Бальди. Операция по спасению осложняется сильным дымом и заблокированными дорогами.

Еще один пожар, "Аэропорт", распространяется к юго-востоку от Лос-Анджелеса. По словам пожарных, огонь прожег более 8900 гектаров земли и причинил некоторый ущерб имуществу. Семь человек получили ранения.

Пожар начался в понедельник и распространился через каньоны и горы, в том числе на пик Сантьяго, где расположены несколько башен связи. Башни, кажется, остались относительно нетронутыми. Несколько горных туристических точек были эвакуированы, и доступные дороги закрыты.

В округе Сан-Бернардино арестован мужчина по подозрению в поджоге. Пожары усугубляются длительной жарой и последующей засухой в Южной Калифорнии. Жара начала спадать в среду.

Интенсивность пожара была такой высокой, что даже угрожала горнолыжному курорту Mountain High, но, к счастью, все основные подъемники и сооружения выдержали пламя с минимальными повреждениями. Огненный ад оставил обугленные останки домов и автомобилей в Райтвуде.

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