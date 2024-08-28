- Быстро открывая дверь кибер-грузовика, вор без усилий снимает стеклянную раму.

Tesla похвасталась прочностью Cybertruck, в частности, его стальным кузовом, который, якобы, не поцарапается, не повредится и не ржавеет со временем. Окна также получили особое внимание во время презентации автомобиля.

Однако во время демонстрации стало ясно, что защита автомобильного стекла от различных видов нагрузки не так проста, как кажется. Главный дизайнер Tesla, Франц фон Хольцхаузен, смог разбить окна дважды подряд, бросив стальные шары. Глава Tesla Илон Маск пошутил, "Хотя бы шары не прошли", очевидно удивленный, и пообещал усилить стекло.

Впоследствии тест на YouTube-канале "The Kilowatts" показал, что теперь требуется значительное усилие, чтобы повредить стекло. Tesla также повторила тест, на этот раз с бейсбольным мячом. Однако, несмотря на то, что стекло более склонно к растрескиванию при прямом ударе твердыми предметами, не следует предполагать, что автомобиль взломостойкий.

Взломщик без труда проникает через стекло Cybertruck

Это было продемонстрировано на видеонаблюдении, опубликованном на Facebook владельцем автомобиля. Видео показывает, как человек в капюшоне подходит к Cybertruck, проверяет окружение и ждет возможности. Как только он видит, что никто не смотрит, он наносит удар. В мгновение ока человек удаляет окно целиком со двери. Затем он вырывает неповрежденное, но удаленное стекло и заходит в автомобиль.

Человек проводит короткое время внутри Cybertruck, прежде чем выйти и уехать после необычно долгой паузы.

Владелец Cybertruck не замечает сигнализацию

Более серьезная проблема в том, что владелец автомобиля, мужчина по имени Андж Тхакар, заявил: "Нет сигнализации, нет уведомлений на моем телефоне. Это буквально как будто ничего не произошло, я нашел машину в таком состоянии. Это не может быть правильно. Кто-нибудь знает, почему нет системы сигнализации?"

Обычно Tesla хорошо защищена от несанкционированного доступа. "Режим Сторож" активируется, когда вокруг автомобиля после его оставления обнаруживается подозрительная деятельность. Tesla заявляет: "Если обнаруживается угроза или датчики автомобиля обнаруживают частые удары, как те, которые происходят во время буксировки или раскачивания, Режим Сторож отреагирует следующим образом: фары мигнут, сработает сигнализация, вы получите уведомление через мобильное приложение, и видеозаписи инцидента будут сохранены на USB-накопителе".

Хотя Режим Сторож обычно отключается из-за расхода энергии, в этом случае он был включен. Записи показывают, что автомобиль снял видео о взломе. Однако почему он не работал как ожидалось, остается загадкой для Тхакара.

В разделе комментариев к видео другие владельцы Tesla также сообщают о сбоях в уведомлениях во время попыток взлома.

Окна нужно удалять

Разбитое окно не совсем удивительно. Вор, скорее всего, так же быстро проник бы в любой другой автомобиль. Другие производители не рекламируют свое стекло как особенно устойчивое.

Это, возможно, не так важно для частного лица, управляющего пассажирским автомобилем, так как в случае экстренной ситуации необходимо быстро и легко разбить стекло, если двери не открываются. Это возможно с ударопрочным стеклом Cybertruck, но не на осколки. Разница, вероятно, заключается в каком-то покрытии, которое предотвращает растрескивание стекла.

В ответ на инцидент Tesla, возможно, стоит добавить заявление в свои рекламные материалы о необходимости усиления мер безопасности, таких как использование системы сигнализации или оставление ценных вещей в поле зрения.

Ниже приведено добавление: Tesla также должна рассмотреть возможность усиления системы сигнализации Cybertruck для предотвращения или оповещения владельца о возможных взломах, особенно поскольку Режим Сторож, кажется, сбоил во время сообщенного инцидента.

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